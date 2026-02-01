Prima pagină » Social » S-a dat startul pentru România la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Declarațiile care au avut loc înaintea primelor probe

01 feb. 2026, 18:24, Social
Echipajele românești care participă la Monte-Carlo Istoric 2026 au luat oficial startul, în ediția cu numărul 28 a uneia dintre cele mai prestigioase competiții de motorsport istoric din Europa.

Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Automobilism Sportiv, România este reprezentată la această ediție de 5 echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania, o echipă care aduce un omagiu victoriei istorice obținute de Petre Cristea la Raliul Monte-Carlo din 1936, relatează Promotor.

Ce mesaje au transmis echipajele românești înainte de start

Mesajele transmise de echipaje reflectă atât respectul pentru tradiția competiției, cât și concentrarea asupra regularității și fiabilității, elemente esențiale într-un raliu unde nu viteza pură face diferența, ci constanța și precizia.

Echipa României – Rallye Monte-Carlo Historique 2026

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

După verificările administrative și tehnice desfășurate la Monte Carlo, echipajele au de parcurs rutele de concentrare, tradiționale pentru acest raliu, plecând din mai multe puncte de start europene. Valence devine, astfel, punctul zero al competiției sportive, înaintea primelor probe speciale care vor începe în cursul zilei următoare.

