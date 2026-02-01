Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA

Compania aeriană Planet Labs PBC a realizat mai multe fotografii în care arată că pe două clădiri avariate în cadrul uzinelor nucleare de la Isfahan și Natanz au fost refăcute acoperișurile, astfel a fost marcată prima activitate semnificativă după loviturile israeliene și americane.

Potrivit experților lucrările de construcție pot indica încercările oamenilor de știință iranieni de a restabili active nucleare esențiale, care ar fi supraviețuit bombardamentelor, notează Ziare.com.

Activitatea a început în decembrie, perioadă în care Iranul a fost zguduit de proteste și amenințări suplimentare cu acțiuni militare din partea Statelor Unite.

Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA

După ce războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat, Iranul s-a concentrat mai mult pe refacerea arsenalului său de rachete balistice. Teheranul plănuiește și exerciții navale cu tiruri reale în Golful Persic, la doar câteva mila de două distrugătoare americane, pe unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume. Bărci rapide de atac capabile să lanseze rachete împotriva navelor de război vor conduce exercițiile de două zile în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit The Teleghaph, exercițiile acestea stârnesc temeri privind posibilele confruntări cu navele americane, după ce Donald Trump a ordonat mobilizarea forțelor navale și aeriene la îndemâna Iranului.

„Această demonstrație de forță navală are loc în contextul eforturilor statelor arabe și musulmane de a preveni un război pe care altădată l-ar fi salutat tacit”, notează publicația. În ultimele zile, oficiali din Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Turcia au încercat să medieze între Teheran și Washington, fără a exista semne de progres concret.

