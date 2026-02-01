Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

01 feb. 2026
Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs duminică, 1 februarie, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Acest seism a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 57 km vest de Focșani, 62 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Brașov și 78 km nord-est de Ploiești.

De asemenea, de la începutul anului 2026, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 grade.

