Sudanul face un pas către normalitate. Imagini cu primul zbor comercial către capitala Khartoum după un război civil de aproape 3 ani

Aeroportul Internațional Khartoum din Sudan a primit duminică primul zbor comercial de linie, un pas simbolic major către normalizare după aproape trei ani de conflict. Khartoum a fost epicentrul luptelor brutale timp de aproape trei ani, scrie Al Jazeera. Redeschiderea aeroportului pentru zboruri civile este considerată de autorități un pas crucial pentru normalizarea vieții în capitală.

Avionul operat de compania națională Sudan Airways a pornit din capitala administrativă temporară, Port Sudan, duminică după-amiază, și a transportat 160 de pasageri. Pentru a încuraja călătorii să folosească ruta aeriană, Sudan Airways a oferit bilete la prețuri promoționale.

Sudan Airways a declarat într-un comunicat că zborul, anunțat sâmbătă, cu prețuri începând de la 50 de dolari, „reflectă revenirea la spirit și continuarea legăturii dintre fiii națiunii”. Tentativa precedentă de reluare a zborurilor, din octombrie 2025, a fost marcată de atacuri cu drone din partea grupărilor paramilitare RSF (Rapid Support Forces).

Armata sudaneză a anunțat în martie anul trecut că a recâștigat controlul deplin asupra capitalei de la rivalul său, gruparea paramilitară Forțele de Sprijin Rapid (RSF). Luna trecută, autoritățile sudaneze au mutat sediul guvernului din Port Sudan, capitala temporară din timpul războiului, înapoi la Khartoum.

Sudanul, țara măcinată de războaie civile de mai bine de 50 de ani

Criza din Sudan, un război civil dezastruos, a atras puțină atenție din partea Occidentului, în ciuda faptului că este una dintre cele mai mari crize umanitare din lume în momentul actual. Istoria recentă a Sudanului este caracterizată în principal de guvernări autoritare, exploatarea resurselor naturale de către elite și utilizarea armatei pentru a controla puterea. Originea actualului război civil poate fi urmărită până în anul 2018, atunci când au izbucnit proteste împotriva dictatorului Omar al-Bashir, care a fost ulterior înlăturat de la putere în 2019 printr-o lovitură de stat militară.

Actualul război civil durează de aproape 3 ani

Războiul civil a început în aprilie 2023 între principalele două facțiuni ale guvernului militar care l-au înlăturat pe fostul dictator – Forțele Armate Sudaneze, conduse de Abdel Fattah al-Burhan, și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), conduse de generalul Mohamed Hamdan Dagalo. Conflictul a luat naștere în principal datorită neînțelegerii dintre cele două grupări privind tranziția la o guvernare civilă.

Sudanul a mai fost măcinat de alte conflicte majore în trecut, printre care războiul din Darfur, început în anul 2003, și războiul civil între nordul musulman și sudul populat majoritar de creștini. Acesta din urmă a durat, cu întreruperi, aproximativ 50 de ani și s-a încheiat formal în anul 2005.

