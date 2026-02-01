Ce aliment este interzis să mănânci de Întâmpinarea Domnului. Atragi ghinionul de partea ta

Pe 2 februarie este sărbătorită Întâmpinarea Domnului. Una din zilele încărcate semnificativ în tradiția populară românească. Bătrânii au transmis din generație în generație reguli clare legate de alimentație, ceea ce mănânci în această zi îți poate influența norocul pentru tot anul.

Alimentul interzis de Întâmpinarea Domnului

În credința populară, carnea este alimentul pe care nu ai voie să îl mănânci. Se spune că această zi cere cumpătare și curățare, iar iar consumul de carne „îngreunează” sufletul și tulbură echilibrul zilei, relatează BZI.

Bătrânii spuneau că cine va mânca carne în această zi își va atrage necazuri, boală sau lipsă de noroc în lunile următoare. Nu se refereau doar la carne roșie, ci la carne de orice tip, inclusiv preparatele grele sau bogate.

Întâmpinarea Domnului este văzută ca o zi de trecere între iarnă și primăvară, între întuneric și lumină. Tradiția spune că în această zi energiile sunt instabile, iar organismul și sufletul trebuie să fie „ușoare”.

Carnea era asociată cu:

– îngreunarea trupului

– agitație

– certuri

– oboseală

– lipsă de spor

