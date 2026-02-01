Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

01 feb. 2026, 18:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur”
17:09, 31 Jan 2026
George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur”
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
16:14, 31 Jan 2026
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00
19:21, 29 Jan 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
17:54, 29 Jan 2026
George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
EXCLUSIV George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
16:52, 29 Jan 2026
George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
EXCLUSIV George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”
16:48, 29 Jan 2026
George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un nou studiu schimbă tot ce știam despre modul în care funcționează memoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe