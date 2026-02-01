Prima pagină » Știri externe » Donald Trump „zice din avion” că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici

Donald Trump „zice din avion” că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici

Rene Pârșan
01 feb. 2026, 18:16, Știri externe
Donald Trump

Donald Trump a oferit prima reacție oficială după ce Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat, vineri, peste trei milioane de documente noi legate de cazul Jeffrey Epstein, relatează The Independent. Într-o declarație făcută la bordul AirforceOne, în drum spre casă, în Florida, Donald Trump a susținut că noile informații îi sunt favorabile, „contrazicând așteptările adversarilor săi politici”.

Deși numele lui Donald Trump apare menționat de peste 3.000 de ori în noile dosare, președintele american a insistat că acestea nu îl incriminează.

„Nu le-am văzut personal, dar mi s-a spus de către oameni foarte importanți că nu numai că mă absolvă, ci situația este opusul a ceea ce sperau oamenii, știți, stânga radicală”, a declarat Donald Trump reporterilor, sâmbătă.

Precizările Departamentului de Justiție SUA

Includerea frecventă a numelui lui Trump în dosare nu sugerează automat vreo abatere legală. Departamentul de Justiție a ținut să precizeze că unele documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste. Donald Trump a negat constant orice implicare ilegală și nu a fost niciodată pus sub acuzare în legătură cu infracțiunile lui Epstein.

Procese care vizează autorul și averea lui Epstein Liderul american a anunțat că intenționează să acționeze în instanță, vizându-l pe autorul Michael Wolff, dar și averea lăsată de Jeffrey Epstein, conform The Independent.

Trump susține existența unei conspirații

„Wolff, care este un scriitor de mâna a treia, conspira cu Jeffrey Epstein ca să mă rănească politic sau de altă natură, iar acest lucru a ieșit la iveală clar și răspicat”, a afirmat Trump.

„Așa că probabil îl vom da în judecată pe Wolff pentru asta… Poate și averea lui Epstein, presupun. Nu știu. Dar, cu siguranță, îl vom da în judecată pe Wolff”, a adăugat Donald Trump.

Presiuni asupra prințului Andrew

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a declarat că și prințul Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) „ar trebui să fie pregătit” să depună mărturie în fața Congresului american.

Declarația vine la doar o zi după apariția unor fotografii din dosare care par să-l înfățișeze pe ducele de York într-o ipostază compromițătoare, alături de o femeie neidentificată. Legăturile dintre cei doi rămân controversate, mai ales în contextul în care Andrew l-a invitat pe Epstein la Palatul Buckingham la câțiva ani după ce finanțatorul fusese deja condamnat pentru infracțiuni sexuale.

În dosarele Epstein, România și românii apar de câteva sute de ori, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în afacere.

