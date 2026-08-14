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(P) De ce momentul în care faci o achiziție poate conta la fel de mult ca prețul ei

(P) De ce momentul în care faci o achiziție poate conta la fel de mult ca prețul ei
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Prețul atrage deseori atenția, însă calendarul îți poate schimba calculele. Același frigider de 3.000 de lei poate fi o achiziție excelentă luna aceasta și o povară peste două luni, în funcție de venituri, cheltuieli și motivul pentru care ai nevoie de el. Înainte să amâni automat până strângi întreaga sumă, merită să vezi cât valorează timpul în ecuația unei cumpărături și când accesul mai devreme la bani poate lucra în favoarea ta.

Când ai nevoie acum, economisirea întregii sume poate veni prea târziu

Unele cumpărături pot aștepta fără consecințe, pe când altele au legătură cu munca, casa sau cheltuielile zilnice. Dacă ai nevoie de 4.000 de lei, iar în momentul respectiv dispui de 2.500, cele 1.500 de lei lipsă pot deveni partea importantă a calculului.

Pentru astfel de situații, poți lua în calcul un împrumut nebancar prin care poți accesa suma necesară fără să aștepți luni întregi până o economisești. Verifică suma totală de rambursat și termenii creditului, apoi compară-i cu avantajul achiziției făcute acum.

Prețul mic își pierde farmecul dacă alegi luna nepotrivită

Ai găsit produsul dorit la 2.800 de lei în loc de 3.400, iar reducerea pare suficientă pentru a scoate cardul din portofel. Mai întâi, verifică însă ce urmează în următoarele 30 de zile: asigurarea mașinii, revizia, facturile sezoniere sau alte plăți deja programate.

O reducere de 600 de lei rămâne atractivă doar dacă achiziția încape în buget fără să creeze probleme ulterior. Calendarul financiar personal contează enorm, deoarece lunile cu venituri identice pot avea cheltuieli obligatorii foarte diferite.

Uneori, așteptarea face produsul mai scump

Prețurile se modifică, la fel și promoțiile, iar inflația poate schimba puterea de cumpărare a banilor pe care îi strângi. Dacă economisești câteva luni pentru un produs, merită să urmărești periodic cât mai costă, mai ales când vorbim despre electrocasnice, materiale pentru casă, electronice sau servicii.

Să presupunem că pui deoparte 500 de lei lunar pentru ceva care costă 3.000 de lei. După șase luni ai suma necesară, însă produsul poate costa între timp 3.300 de lei. Planul inițial se prelungește, iar economisirea continuă pentru încă o diferență de preț.

Momentul bun poate însemna și acces la o reducere mare

Black Friday, lichidările de stoc, reducerile sezoniere sau promoțiile limitate pot coborî considerabil prețul anumitor produse. Dacă urmărești de ceva timp un frigider care costă în mod obișnuit 4.200 de lei și îl găsești la 3.300, economia potențială ajunge la 900 de lei.

Merită să verifici istoricul prețului și să compari produsul la mai mulți comercianți. Eticheta cu „-30%” spune puține singură. Prețul practicat în ultimele săptămâni îți arată mult mai bine dacă ai prins momentul potrivit sau doar o campanie de marketing bine ambalată.

Achizițiile care te ajută să câștigi bani au alt calendar

Laptopul folosit zilnic la muncă, telefonul necesar activității sau echipamentul fără de care amâni proiecte pot avea un cost ascuns atunci când le cumperi prea târziu. Dacă lipsa unui laptop funcțional îți blochează lucrări de 1.500 de lei într-o lună, fiecare săptămână de așteptare începe să intre în calcule.

Compară venitul pe care îl poți pierde cu suma necesară pentru achiziție. Un produs de 4.500 de lei privit exclusiv prin preț pare costisitor, însă perspectiva se schimbă dacă utilizarea lui îți permite să continui activitatea din care obții venituri.

Uneori merită să strângi bani în continuare, iar alteori accesul mai devreme la suma necesară te ajută să prinzi un preț mai bun, să eviți alte costuri sau să rezolvi o nevoie care deja îți afectează bugetul.

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