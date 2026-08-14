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Locuitorii din Tulcea, sfătuiți să nu iasă din case. Ce mesaj a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Locuitorii din Tulcea, sfătuiți să nu iasă din case. Ce mesaj a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
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În județul Tulcea continuă seria avertizărilor primite de localnici. Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis pentru populația din nordul județului, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, transmite Agerpres. De această dată, în mesaj se transmite și perioada în care s-ar putea întâmpla acest lucru, și anume o oră și jumătate.

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Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, vineri, o alertă extremă de informare a populației din zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute.

În mesajul transmis populației din nordul județului Tulcea în jurul orei 11:48, autoritățile îndeamnă oamenii să-și păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Ieri, în doar câteva ore, au fost emise două mesaje RO-ALERT, AICI.

A doua avertizare RO-Alert în Tulcea în numai câteva ore după ce o nouă țintă aeriană a fost detectată, joi dimineață, în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. 

Două avioane F-16 au fost ridicate din nou de la sol, iar populația din județul Tulcea a primit un al doilea mesaj RO-Alert.

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13”, a transmis MApN.

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