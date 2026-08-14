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Carburanții se ieftinesc în lunile următoare. Cine a făcut anunțul și unde se va întâmpla asta

Carburanții se ieftinesc în lunile următoare. Cine a făcut anunțul și unde se va întâmpla asta
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Vești importante pentru șoferii din Bulgaria: carburanții ar urma să se ieftinească în următoarea perioadă. Anunțul a fost făcut de oficialii bulgari care promit prețuri printre cele mai competitive din UE, după ce licența rafinăriei Lukoil a fost extinsă, relatează Agerpres.

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Vicepremierul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, și administratorul special desemnat de stat la rafinăria Burgas, Evgeni Simeonov, susțin că aprovizionarea cu carburanți este asigurată, iar prelungirea derogării care permite continuarea relațiilor comerciale cu subsidiarele bulgare ale companiei ruse Lukoil a evitat riscul unei crize majore pe piața carburanților.

Oficialii bulgari anunță prețuri competitive la nivelul UE

Evgeni Simeonov estimează că evoluția pieței va permite comercializarea carburanților la valori accesibile în perioada următoare.

,,Combustibilii vor fi disponibili la preţuri accesibile, la preţuri care sunt cele mai competitive comparativ cu preţurile din Uniunea Europeană”, a declarat Evgeni Simeonov, potrivit Novinite.

Cei doi oficiali au explicat că prelungirea licenței speciale pentru colaborarea cu subsidiarele bulgare ale Lukoil a permis evitarea unor probleme serioase în aprovizionare și a unor dezechilibre pe piața internă. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, organizată la rafinăria Burgas.

Petrolul este asigurat până la sfârșitul lunii viitoare

Simeonov a precizat că țițeiul destinat Bulgariei este cumpărat de la companii internaționale importante. Totodată, acesta a respins informațiile potrivit cărora rafinăria din Burgas ar primi petrol de la entități aflate sub sancțiuni.

,,Necesarul de petrol este acoperit până la finalul lunii septembrie, iar pentru livrările aferente lunii octombrie sunt purtate în prezent negocieri,, a declarat ministrul Economiei.

Marea Britanie a prelungit pentru a patra oară licența specială

Continuitatea operațiunilor este susținută și de decizia Marii Britanii de a extinde din nou licența specială care permite companiilor să desfășoare activități cu subsidiarele din Bulgaria ale Lukoil, în pofida sancțiunilor care afectează producătorul rus de petrol.

Este a patra prelungire a acestei derogări. Licența generală permite companiilor și instituțiilor bancare să deruleze tranzacții cu Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker până la 29 octombrie 2026.

Măsura urmărește să mențină rafinăria în funcțiune și să protejeze securitatea aprovizionării cu carburanți. Termenul inițial de expirare a licenței era 13 august 2026.

Bulgaria va cere o nouă derogare

Autoritățile bulgare se pregătesc deja pentru perioada de după 29 octombrie. Simeonov a anunțat că, odată ajunsă la termen actuala licență, vor începe discuțiile cu partenerii pentru obținerea unei noi derogări.

În opinia sa, prelungirea actuală a eliminat pericolul unui posibil colaps pe piața internă a carburanților și a permis rafinăriei să își continue activitatea în condiții normale.

„Rafinăria va continua să opereze în mod optim. Benzinăriile vor continua continua să opereze”, a spus el.

Posibila vânzare a activelor Lukoil, negociată fără implicarea Bulgariei

În paralel, există discuții privind o eventuală vânzare a activelor bulgare deținute de Lukoil. Alexander Pulev a precizat însă că statul bulgar nu participă, în acest moment, la aceste negocieri.

Ministrul a confirmat că există discuții la care participă potențiali investitori strategici, parteneri și consorții însă  negocierile se desfășoară la nivelul holdingului rus.

În urmă cu zece zile, în România, benzinăriile ajustaseră succesiv prețurile de la pompă, iar motorina standard comercializată de Lukoil stabilise un nou record absolut și ajunsese la valoarea de 10,98 lei/litru. Sâmbătă, 1 august, motorina de la Lukoil costa 10,83 lei/litru, iar în dimineața zilei de marți, la ora 10:30, rețeaua a majorat prețul cu 15 bani pe litru.

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