Prima pagină » Actualitate » Cine a dat în vileag mecanismul mitei de la Permise Arad. Cinci polițiști examinatori au fost condamnați

Cine a dat în vileag mecanismul mitei de la Permise Arad. Cinci polițiști examinatori au fost condamnați

Elena Popescu
Cine a dat în vileag mecanismul mitei de la Permise Arad. Cinci polițiști examinatori au fost condamnați
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cinci poliţişti din Arad au fost condamnaţi la închisoare cu executare, la finalul lunii iulie, pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto, prin fraudarea probei practice în perioada 2022-2023, iar alte patru persoane, între care doi instructori auto, au fost condamnate cu suspendare.

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş şi este prima în acest proces, care vine după 13 amânări de pronunţare în ultimele şapte luni, relatează Agerpres.

Potrivit relatărilor din presa locală, o instructoare auto a avut un rol esențial în ancheta care a dus la condamnarea tuturor celor cinci polițiști examinatori implicați în dosarul mitei de la Serviciul Permise. Mărturiile și informațiile furnizate de aceasta au contribuit la documentarea modului în care funcționa mecanismul de corupție, arată Aradon.

Potrivit anchetatorilor, instructoarea auto a furnizat informații care au permis identificarea mecanismului și a persoanelor implicate. Ulterior, probele administrate în dosar au dus la trimiterea în judecată și, în cele din urmă, la condamnarea celor cinci polițiști.

Ce spunea DNA

În 2024, cei cinci poliţişti examinatori ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad au fost trimişi în judecată, alături de alte patru persoane implicate în acest caz.

În 15 februarie 2024, DNA anunţa că cercetările au loc pentru fapte de corupţie legate de eliberarea permiselor de conducere. Conform procurorilor, în schimbul unor sume de bani, poliţiştii ar fi permis fraudarea probei practice în perioada 2022 – 2023.

„Cei cinci inculpaţi, poliţişti-examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 de euro – 400 de euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi ‘atenţionat’ pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: ‘Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?’, acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată”, transmitea DNA la vremea respectivă.

Cum funcționa mecanismul de la Permise

Ancheta a urmărit modul în care candidații erau ajutați să promoveze examenul auto, în ciuda unor greșeli care, în mod normal, ar fi trebuit să ducă la respingerea lor. Polițiștii examinatori ar fi primit bani pentru a închide ochii la anumite greșeli sau pentru a acorda candidaților un tratament preferențial în timpul examenului.

Instructoarea auto a ajuns astfel să fie o piesă importantă în anchetă, iar informațiile oferite de aceasta au contribuit la construirea probatoriului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
FLASH NEWS Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
20:38
Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
NEWS ALERT O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
19:27
O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
NEWS ALERT Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
19:12
Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
FLASH NEWS Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
19:06
Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe