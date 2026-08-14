Cinci poliţişti din Arad au fost condamnaţi la închisoare cu executare, la finalul lunii iulie, pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto, prin fraudarea probei practice în perioada 2022-2023, iar alte patru persoane, între care doi instructori auto, au fost condamnate cu suspendare.

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş şi este prima în acest proces, care vine după 13 amânări de pronunţare în ultimele şapte luni, relatează Agerpres.

Potrivit relatărilor din presa locală, o instructoare auto a avut un rol esențial în ancheta care a dus la condamnarea tuturor celor cinci polițiști examinatori implicați în dosarul mitei de la Serviciul Permise. Mărturiile și informațiile furnizate de aceasta au contribuit la documentarea modului în care funcționa mecanismul de corupție, arată Aradon.

Potrivit anchetatorilor, instructoarea auto a furnizat informații care au permis identificarea mecanismului și a persoanelor implicate. Ulterior, probele administrate în dosar au dus la trimiterea în judecată și, în cele din urmă, la condamnarea celor cinci polițiști.

Ce spunea DNA

În 2024, cei cinci poliţişti examinatori ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad au fost trimişi în judecată, alături de alte patru persoane implicate în acest caz.

În 15 februarie 2024, DNA anunţa că cercetările au loc pentru fapte de corupţie legate de eliberarea permiselor de conducere. Conform procurorilor, în schimbul unor sume de bani, poliţiştii ar fi permis fraudarea probei practice în perioada 2022 – 2023.

„Cei cinci inculpaţi, poliţişti-examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 de euro – 400 de euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi ‘atenţionat’ pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: ‘Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?’, acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată”, transmitea DNA la vremea respectivă.

Cum funcționa mecanismul de la Permise

Ancheta a urmărit modul în care candidații erau ajutați să promoveze examenul auto, în ciuda unor greșeli care, în mod normal, ar fi trebuit să ducă la respingerea lor. Polițiștii examinatori ar fi primit bani pentru a închide ochii la anumite greșeli sau pentru a acorda candidaților un tratament preferențial în timpul examenului.

Instructoarea auto a ajuns astfel să fie o piesă importantă în anchetă, iar informațiile oferite de aceasta au contribuit la construirea probatoriului.