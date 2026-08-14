Un bărbat rus a fost condamnat de un tribunal din Moscova la 23 de ani de închisoare pentru înaltă trădare sub formă de spionaj și acordarea de asistență financiară Poloniei în activități îndreptate împotriva securității Federației Ruse. Sentința a fost anunțată vineri de Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Georgy Pirogov, condamnat la 23 de ani de închisoare de un tribunal din Moscova

Pe lângă pedepsa cu închisoarea, Georgy Pirogov a primit și o amendă de 800.000 de ruble, echivalentul a 9.500 de dolari. Verdictul a fost dat pentru prima dată la mijlocul lunii iunie, însă declarația FSB a fost distribuită către presă abia vineri, 14 august.

Potrivit reltărilor presei ruse, Pirogov s-a mutat în Georgia în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucrainei din 2022 pentru a lucra ca alpinist industrial. În iulie 2024 a dispărut în timpul unei călătorii de afaceri în Uzbekistan și a reapărut câteva zile mai târziu la centrul de detenție preventivă Matrosskaya Tishina din Moscova.

Nici autoritățile ruse, nici cele uzbece nu au explicat cum a fost reținyt sau transferat Prigov peste graniță.

O înregistrare video a Serviciului Federal de Securitate, distribuită vineri de agenția de știri TASS, a arătat înterogatoriul acestuia, în timpul căruia a recunoscut că a lucrat cu serviciile de informații poloneze.

Sursă Video / TASS

Acuzațiile FSB: De ce este învinuit Georgy Pirogov de spionaj în favoarea Poloniei

FSB a susținut că Pirogov a inițiat contactul cu serviciile de informații militare poloneze după ce a fugit din Rusia. Oficialii de securitate l-au acuzat că folosește contacte din sectorul de apărare rusesc pentru a colecta date clasificate despre sisteme avansate de rachete și pentru a colecta informații personale despre persoane cu autorizații de securitate.

„Pirogov, folosind contacte din industria de apărare rusă, a obținut informații clasificate despre producția și utilizarea sistemelor de rachete pentru agențiile de informații străine, precum și date personale ale unor persoane cu acces la secrete de stat, cu scopul de a le implica în activități împotriva securității Federației Ruse”, a declarat FSB.

Agenția de aplicare a legii a mai susținut că Pirogov a efectuat transferuri de criptomonede către armata ucraineană și a cumpărat și livrat muniție din Polonia în Ucraina.