Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat Marinei americane să elimine sistemul electromagnetic de lansare a avioanelor de pe noile portavioane. Liderul de la Casa Albă cere revenirea la vechile catapulte cu abur, pe care le-a promovat public în repetate rânduri, relatează The Guardian.

Trump a semnat, joi, un memorandum privind securitatea națională prin care le-a dat instrucțiuni secretarului Apărării, Pete Hegseth, și secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, să pună în aplicare schimbarea pe care și-o dorea cu ardoare încă din cel puțin 2017, când și-a prezentat pentru prima dată ideea revistei Time.

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Memorandumul acordă conducerii Pentagonului un termen de 60 de zile pentru a elabora „un plan privind măsurile necesare pentru înlocuirea Sistemului electromagnetic de lansare a aeronavelor și a ascensoarelor avansate pentru arme cu sisteme cu abur și hidraulice în vederea construcției” navei USS Doris Miller, un portavion din clasa Ford, care înregistrează deja o întârziere de doi ani față de termenul prevăzut.

Conform declarațiilor făcute de Casa Albă, scopul documentului este de a elimina problemele critice din programele de construcție și reparații ale navelor Marinei Militare, precum și de a restabili potențialul și competitivitatea industriei americane de construcții navale.

„Catapulta este destul de importantă”, a declarat Trump revistei Time în 2017. Republicanul spunea atunci că a avut o conversație despre acest subiect cu un ofițer al marinei, al cărui nume nu l-a dezvăluit. „Așa că am întrebat: «Ce e asta?» «Domnule, acesta este sistemul nostru digital de catapultare», a continuat Trump. „Mi s-a părut dubios. Digital. Au un sistem digital. Ce înseamnă «digital»? Și e foarte complicat, trebuie să fii Albert Einstein ca să-l înțelegi. Și am spus – iar acum vor să cumpere și mai multe portavioane – am spus: «Ce sistem o să folosiți?» – «Domnule, rămânem la cel digital.» Am spus: «Nu, nu o să rămâneți. O să treceți la afurisitul de sistem cu aburi, cel digital costă cu sute de milioane de dolari mai mult și nu e bun de nimic.»”

Trump a repetat povestea mai mulți ani. A repetat-o și în timpul campaniei electorale din Iowa, în 2023. La unul dintre ultimele sale evenimente de campanie înaintea alegerilor din 2024, Trump i-a povestit lui Tucker Carlson aceeași poveste.

După ce s-a întors la putere în 2025, Trump a adus în discuție catapultele cu abur în timpul ceremoniei de învestire a lui Tulsi Gabbard în funcția de director al serviciilor de informații naționale și a făcut-o din nou în discursul adresat echipajului portavionului USS George Washington, staționat în Japonia.

„Construim un portavion de 19 miliarde de dolari, ceea ce e o nebunie. Prețul e o nebunie”, a amintit Trump luna trecută la Colegiul de Război al Armatei din Pennsylvania. „Avea tot felul de dotări moderne, iar în loc să folosească aburul pentru catapulte, au folosit energia electrică. „Așa că, atunci când m-am dus pe navă – pentru că tocmai preluasem funcția și nava depășise cu mult bugetul, fiind construită în Newport News [Virginia]”, a continuat Trump. „Am spus: «Vreau să-l cunosc pe cel care se ocupă de catapulte», iar un bărbat s-a apropiat, însoțit de patru dintre asistenții săi. Și am întrebat: «Care e mai bună: catapulta electrică sau cea cu abur?» El lucra acolo de 25 de ani. Mi-a răspuns: «Cea cu abur e mai bună, domnule. O putem repara cu un ciocan și un arzător. Când cea electrică se strică, trebuie să trimit la MIT ca să vină niște genii aici.» I-am spus: «Cea cu abur e mai bună?» «Da, domnule, e mai bună.»”

Memorandumul dispune, de asemenea, secretarului Apărării să creeze un al cincilea șantier naval militar, primul într-o perioadă de peste 80 de ani, pentru a crește capacitatea țării de a repara submarine și portavioane.

În plus, secretarul Apărării trebuie să creeze un Centru de reparații a componentelor, capabil să stocheze, să repare și să restaureze componente critice pentru toate programele majore de construcție de submarine în vigoare.

Memorandumul dispune, de asemenea, de o revizuire, reformare și reorganizare completă a Comandamentului Sistemelor Navale al SUA, pentru a rezolva „problemele cronice” ale construcțiilor navale militare americane.

Sursă foto: X/ @USNavy