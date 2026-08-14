Prima pagină » Știri externe » Trump vrea ca viitorul portavion USS Doris Miller să folosească catapulte cu abur în locul celor electromagnetice. Ce îl nemulțumește pe președintele SUA

Trump vrea ca viitorul portavion USS Doris Miller să folosească catapulte cu abur în locul celor electromagnetice. Ce îl nemulțumește pe președintele SUA

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat Marinei americane să elimine sistemul electromagnetic de lansare a avioanelor de pe noile portavioane. Liderul de la Casa Albă cere revenirea la vechile catapulte cu abur, pe care le-a promovat public în repetate rânduri, relatează The Guardian.

Vezi galeria foto
6 poze

Trump a semnat, joi, un memorandum privind securitatea națională prin care le-a dat instrucțiuni secretarului Apărării, Pete Hegseth, și secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, să pună în aplicare schimbarea pe care și-o dorea cu ardoare încă din cel puțin 2017, când și-a prezentat pentru prima dată ideea revistei Time.

Sondaj Gândul

Crezi că Traian Băsescu ar fi cea mai bună propunere de premier acum?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Memorandumul acordă conducerii Pentagonului un termen de 60 de zile pentru a elabora „un plan privind măsurile necesare pentru înlocuirea Sistemului electromagnetic de lansare a aeronavelor și a ascensoarelor avansate pentru arme cu sisteme cu abur și hidraulice în vederea construcției” navei USS Doris Miller, un portavion din clasa Ford, care înregistrează deja o întârziere de doi ani față de termenul prevăzut.

Conform declarațiilor făcute de Casa Albă, scopul documentului este de a elimina problemele critice din programele de construcție și reparații ale navelor Marinei Militare, precum și de a restabili potențialul și competitivitatea industriei americane de construcții navale.

„Catapulta este destul de importantă”, a declarat Trump revistei Time în 2017. Republicanul spunea atunci că a avut o conversație despre acest subiect cu un ofițer al marinei, al cărui nume nu l-a dezvăluit.

„Așa că am întrebat: «Ce e asta?» «Domnule, acesta este sistemul nostru digital de catapultare», a continuat Trump. „Mi s-a părut dubios. Digital. Au un sistem digital. Ce înseamnă «digital»? Și e foarte complicat, trebuie să fii Albert Einstein ca să-l înțelegi. Și am spus – iar acum vor să cumpere și mai multe portavioane – am spus: «Ce sistem o să folosiți?» – «Domnule, rămânem la cel digital.» Am spus: «Nu, nu o să rămâneți. O să treceți la afurisitul de sistem cu aburi, cel digital costă cu sute de milioane de dolari mai mult și nu e bun de nimic.»”

Trump a repetat povestea mai mulți ani. A repetat-o și în timpul campaniei electorale din Iowa, în 2023. La unul dintre ultimele sale evenimente de campanie înaintea alegerilor din 2024, Trump i-a povestit lui Tucker Carlson aceeași poveste.

După ce s-a întors la putere în 2025, Trump a adus în discuție catapultele cu abur în timpul ceremoniei de învestire a lui Tulsi Gabbard în funcția de director al serviciilor de informații naționale și a făcut-o din nou în discursul adresat echipajului portavionului USS George Washington, staționat în Japonia.

„Construim un portavion de 19 miliarde de dolari, ceea ce e o nebunie. Prețul e o nebunie”, a amintit Trump luna trecută la Colegiul de Război al Armatei din Pennsylvania. „Avea tot felul de dotări moderne, iar în loc să folosească aburul pentru catapulte, au folosit energia electrică.

„Așa că, atunci când m-am dus pe navă – pentru că tocmai preluasem funcția și nava depășise cu mult bugetul, fiind construită în Newport News [Virginia]”, a continuat Trump. „Am spus: «Vreau să-l cunosc pe cel care se ocupă de catapulte», iar un bărbat s-a apropiat, însoțit de patru dintre asistenții săi. Și am întrebat: «Care e mai bună: catapulta electrică sau cea cu abur?» El lucra acolo de 25 de ani. Mi-a răspuns: «Cea cu abur e mai bună, domnule. O putem repara cu un ciocan și un arzător. Când cea electrică se strică, trebuie să trimit la MIT ca să vină niște genii aici.» I-am spus: «Cea cu abur e mai bună?» «Da, domnule, e mai bună.»”

Memorandumul dispune, de asemenea, secretarului Apărării să creeze un al cincilea șantier naval militar, primul într-o perioadă de peste 80 de ani, pentru a crește capacitatea țării de a repara submarine și portavioane.

În plus, secretarul Apărării trebuie să creeze un Centru de reparații a componentelor, capabil să stocheze, să repare și să restaureze componente critice pentru toate programele majore de construcție de submarine în vigoare.

Memorandumul dispune, de asemenea, de o revizuire, reformare și reorganizare completă a Comandamentului Sistemelor Navale al SUA, pentru a rezolva „problemele cronice” ale construcțiilor navale militare americane.

Sursă foto: X/ @USNavy

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
FLASH NEWS Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
20:08
Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
19:36
🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe