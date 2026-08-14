Condiții inumane la un azil din Olt. 27 de persoane, relocate de urgență

Intervenție de urgență pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii.

O echipă coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), împreună cu reprezentanți ai instituțiilor județene – Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURD, DGASPC, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean – a desfășurat o acțiune în comuna Mihăești, județul Olt, în vederea protejării unor persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate.

„În cadrul acțiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spațiu în care erau găzduite în condiții improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfășurată să constituie un serviciu social acreditat și licențiat, în condițiile legii.

Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum și la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate și licențiate, adaptate nevoilor individuale.



În urma informării și consilierii, acestea și-au exprimat acordul pentru a beneficia de servicii sociale licențiate, corespunzătoare situației și nevoilor lor. Cu sprijinul instituțiilor implicate, persoanele au fost transportate, în condiții de siguranță, către servicii sociale din subordinea DGASPC din județele de domiciliu sau către servicii în cadrul cărora au fost identificate locuri disponibile”, spun reorezentanții Prefecturii Olt.

Pe parcursul intervenției, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană și condiții adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul și recuperarea bunurilor personale.