(P) De ce sistemele fotovoltaice pentru case dezamăgesc inițial: ce întârzie economiile? Cum se rezolvă?

24 dec. 2025, 13:48, Diverse
Sistemele fotovoltaice pentru case sunt atractive datorită faptului că oferă independență energetică, însă există cazuri de economii întârziate. Care ar fi cauzele? Cum se rezolvă?

Blocajul apare din mai multe direcții, de obicei combinate, atunci când montezi pentru prima dată sisteme fotovoltaice pentru case. Utilizatorii văd că panourile funcționează, însă economiile apar doar când sistemul, consumul și cadrul legal se aliniază. Fără asta, investiția produce energie, dar nu și liniște în factură.

De ce nu coincide  producția de energie cu economiile așteptate?

  • Sistemul este dimensionat pe consum anual, nu pe consum simultan.
  • Consumul ridicat apare seara, când producția este scăzută sau inexistentă.
  • Surplusul de energie din timpul zilei este injectat în rețea fără beneficii imediate.

Un sistem de montare panouri fotovoltaice este calculat, de regulă, pe baza consumului total anual. Această abordare este corectă tehnic, dar poate crea așteptări greșite.

Contează când se consumă energia, nu doar cât se consumă. Majoritatea locuințelor au vârfuri de consum dimineața devreme și seara, exact în intervalele în care panourile produc puțin sau deloc. Diferența dintre producție și consum duce la situația în care casa continuă să tragă energie din rețea, chiar dacă panourile funcționează conform specificațiilor.

Ce rol joacă statutul de prosumator în apariția blocajului?

  • Procesul de obținere a statutului durează luni.
  • Energia injectată nu este compensată imediat.
  • Facturile reflectă doar consumul din rețea, nu producția.

După montaj, mulți proprietari descoperă că partea administrativă durează mai mult decât montarea efectivă a sistemului. Până la obținerea statutului de prosumator, energia livrată în rețea nu este luată în calcul la compensare.

Contorul măsoară consumul însă beneficiul producției rămâne invizibil pe factură, lucru ce creează impresia că sistemul nu funcționează eficient, deși problema este pur procedurală.

Cum influențează invertorul randamentul perceput?

  • Invertorul este ales la limita necesarului.
  • Vârfurile de producție sunt limitate automat.
  • Consumatorii mari solicită puteri peste capacitatea instantanee.

Invertorul transformă curentul produs de panouri într-o formă utilizabilă în locuință. Dacă este ales prea aproape de pragul minim, poate limita producția în momentele de soare intens sau poate să nu susțină consumuri simultane ridicate.

Tehnic, sistemul rămâne funcțional, dar diferența se vede în cifrele finale. Energia produsă există, însă nu se traduce integral în reducerea costurilor lunare.

De ce lipsa bateriilor schimbă complet experiența?

  • Energia produsă ziua nu este stocată.
  • Consumul principal rămâne dependent de rețea.
  • Autoconsumul scade sub așteptări.

Fără un sistem de stocare, adică acumulatori, energia produsă în exces este livrată în rețea. Pentru locuințele cu o rutină tipică, surplusul se produce  exact când casa consumă puțin. Cu acumulatori integrați în sistemul fotovoltaic, acest surplus de energie produsă în afara intervalului de producție poate fi folosită ulterior.

Cum afectează obiceiurile de consum rezultatul final?

  • Electrocasnicele mari funcționează în afara orelor de producție.
  • Consumurile nu sunt monitorizate constant.
  • Adaptarea utilizării apare târziu sau deloc.

Un sistem fotovoltaic dă randament maxim, de obicei, între orele 11:00 și 15:00. Monitorizarea arată acest lucru clar în aplicația invertorului: curba de producție urcă rapid spre prânz și scade după-amiaza. În același timp, datele de consum arată altceva. Mașina de spălat, uscătorul, mașina de spălat vase sau boilerul electric pornesc seara, după ora 18:00, când producția este aproape zero.

Dacă funcționarea electrocasnicelor – cum ar fi mașinile de spălat – este amânată pentru intervalul 12:00-15:00 sau boilerul electric este setat să încălzească apa la prânz, autoconsumul crește vizibil. Energia produsă este folosită direct în casă, nu trimisă în rețea.

De ce economiile se văd clar abia după un an?

  • Producția variază sezonier.
  • Iarna reduce semnificativ randamentul.
  • Analiza pe termen scurt distorsionează rezultatele.

Un sistem fotovoltaic trebuie evaluat pe un ciclu complet de 12 luni. Vara este cu supraproducție, iar iarna limitează drastic randamentul. Primele luni pot crea impresii greșite, mai ales dacă montajul are loc într-un sezon cu iradiere scăzută.

Abia după un an întreg se conturează imaginea corectă a economiilor și a echilibrului dintre producție, consum și compensare.

Dezamăgirea inițială nu indică automat o investiție greșită. În realitate, ar fi vorba despre o diferență între așteptări și funcționarea concretă a sistemelor fotovoltaice. Când tehnologia, birocrația și comportamentul de consum se aliniază, economiile devin mai evidente.

