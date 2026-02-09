Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre protestele din Ținutul Secuiesc față de majorarea taxelor și a sugerat că cetățenii ar fi fost influențați de agenți politici din Ungaria.

„Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice. Când sunt anumite poziționări și campanii, lucrurile se pot prezenta într-o formă sau alta. Este dreptul cetățenilor români și maghiari să voteze.

Sute de oameni din Covasna și Harghita au protestat împotriva taxelor guvernului Bolojan

În mod cert, creșterea de impozite creează nemulțumiri, dar nu mai puteam continua în această formă”, a declarat Ilie Bolojan.

Nemulțumirea față de creșterea taxelor și impozitelor locale a scos în stradă sute de oameni în ultimele zile în mai multe orașe din Harghita.

Duminică, la Odorheiu Secuiesc, protestatarii au huiduit administrația locală și au acuzat aleșii UDMR că nu s-au opus majorărilor fiscale și că nu au apărat interesele cetățenilor. Orașul este condus de primarul Szakacs-Paal Istvan, reprezentant al UDMR.

Situația a fost similară și la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane au participat la un protest împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan și aplicate de autoritățile locale. Primarul municipiului este Korodi Attila, tot din partea UDMR.

Sâmbătă, oamenii din Gheorghieni, județul Harghita, au ieșit în stradă,pentru a protesta împotriva majorării prețurilor, taxelor și impozitelor.

Aproximativ 1.000 de cetățeni și-a manifestat revolta și au cerut ieșirea UDMR de la guvernare. Protestatarii l-au huiduit pe primar în timp ce acesta susținea un discurs.

Oamenii au semnat petiții pentru a fi transmise premierului, în care solicită reducerea taxelor locale, în cazul persoanelor cu dizabilități sau persoanele singure fără posibilități financiare.

