Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unei apocalipse și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro

ACCIDENT Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un leagăn cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 10 răniți
21:50
Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unui apocalipsă – și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro
În interiorul Tank X există o lanternă-stroboscop, o cameră cu mod de vizionare nocturnă și chiar un proiector laser.
Bateria va dura o săptămână.
