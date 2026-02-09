Prima pagină » Știri externe » Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un leagăn cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 10 răniți

Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un leagăn cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 10 răniți

09 feb. 2026, 21:50, Știri externe

Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un atracție s-a prăbușit, cu oameni înăuntru. Fixarea unor leagăne uriașe s-a rupt, iar acestea s-au prăbușit la viteză maximă.

Un om a murit și mai mult de zece au fost răniți. A fost lansată o anchetă. Operatorul atracției va fi traș la răspundere.

