Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un leagăn cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 10 răniți

Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un atracție s-a prăbușit, cu oameni înăuntru. Fixarea unor leagăne uriașe s-a rupt, iar acestea s-au prăbușit la viteză maximă.

Un om a murit și mai mult de zece au fost răniți. A fost lansată o anchetă. Operatorul atracției va fi traș la răspundere.

Autorul recomandă: Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda