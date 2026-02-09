Imagini de la parada anuală a pinguinilor din China. Cum arată expoziția palatelor de gheață

În China a avut loc parada anuală a pinguinilor. Pinguinii, însoțiți de angajații parcului, parcurg un traseu pentru spectatori – unii sunt îmbrăcați cu cravate, fluturi și chiar cu rucsacuri.

Numărul a făcut parte din marele Festival Internațional de Gheață și Zăpadă de la Harbin, cu palate de gheață și spectacole de foci, delfini și balene albe.

Autorul recomandă: Trei surori din India s-au sinucis după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane