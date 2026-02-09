Prima pagină » Social » Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală

Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală

09 feb. 2026, 21:41, Social
Odată cu încălzirea vremii, modul în care folosești centrala termică poate să facă diferența dintre confort și risipă. Specialiștii au explicat ce setări cresc inutil consumul de gaze.

Ce trebuie să verifici prima dată la centrală pentru a evita costurile mari

Potrivit CSID, cea mai frecventă greșeală este creșterea bruscă a temperaturii atunci când în casă pare mai rece. Mulți ridica termostatul cu 5 până la 10 grade, convinși că locuința se va încălzi mai repede, însă în realitate sistemul nu funcționează așa.

„Centrala va munci mai mult, dar nu va încălzi casa mai rapid. În schimb, consumul de gaze crește semnificativ”, explică specialiștii. Recomandarea este ca temperatura să fie ajustată treptat, cu maximum două grade, pentru a evita solicitarea inutilă a sistemului.

Departamentul de Energie al Statelor Unite recomandă scăderea temperaturii cu 7 până la 10 grade în perioadele în care nu e nimeni acasă, o măsură care poate reduce factura la energie cu aproximativ 10%.

Lumina naturală este una dintre cele mai simple și gratuite surse de căldură, dar este adesea trecută cu vederea. Un studiu arată că aproximativ 75% dintre oameni nu folosesc draperiile în mod strategic pe parcursul zilei.

Specialiștii recomandă ca draperiile să fie trase dacă soarele bate direct în ferestre, pentru ca încăperea să se încălzească natural. Seara, după apus, acestea ar trebui închise pentru a limita pierderile de căldură. Draperiile eficiente energetic pot menține mai bine temperatura, însă chiar și perdelele obișnuite pot reduce pierderea de căldură cu până la 10%.

Ajustarea treptată a temperaturii, setările diferite atunci când nu ești acasă și valorificarea căldurii solare pot face diferența între o factură ridicată și una echilibrată, fără a sacrifica confortul zilnic.

