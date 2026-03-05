Prima pagină » Diverse » (P) De ce tot mai multe case noi aleg uși de exterior aluminiu în locul soluțiilor clasice

(P) De ce tot mai multe case noi aleg uși de exterior aluminiu în locul soluțiilor clasice

05 mart. 2026, 12:17, Diverse
(P) De ce tot mai multe case noi aleg uși de exterior aluminiu în locul soluțiilor clasice

În ultimii ani, multe proiecte rezidențiale noi au început să trateze ușa de intrare ca parte din anvelopa casei. Nu doar ca element estetic. Asta a schimbat și preferințele de material.

Tot mai des, apar specificații pentru uși de exterior din aluminiu, mai ales în proiecte cu cerințe ridicate de etanșare, stabilitate și durabilitate percepută.

Stabilitate și comportament în timp

Într-o casă nouă, materialele se modifică în timp. Apar variații de temperatură și umiditate, iar ușa de intrare este una dintre piesele care sunt afectate primele de aceste schimbări. O ușă bună trebuie să rămână aliniată, să închidă uniform și să păstreze aceeași senzație la utilizare și după un sezon, și după trei. În multe proiecte contemporane se aleg uși de exterior din aluminiu tocmai pentru rigiditate și pentru controlul detaliilor. În practică, asta înseamnă mai puține ajustări, o închidere mai fermă și o etanșare mai predictibilă în timp.

Design curat și integrare în arhitectură

Fațadele noi au linii simple, volume mari și goluri desenate precis. Ușa nu mai este doar un element funcțional, devine o parte vizibilă din întreg. În acest context, aluminiul se potrivește natural. Are o estetică sobră, modernă, și se integrează ușor în ansamblu, fără să ia atenția de la arhitectură. Este o alegere frecventă în proiecte premium, dar și în zone unde se urmărește coerență vizuală, de la culoare până la detaliile de feronerie.

Eficiență energetică și detalii de etanșare

Casele eficiente energetic pun presiune pe detalii: praguri, garnituri, tip de închidere, modul în care se face montajul și cum se rezolvă îmbinările cu termoizolația. O ușă poate arăta excelent, dar dacă montajul este superficial, pierderile apar rapid: curent, zone reci, risc de condens și consum mai mare. De aceea, decizia de material vine la pachet cu cerința de execuție corectă. Ușa, montajul și etanșările trebuie gândite ca un sistem, mai ales în case pasive și proiecte nZEB.

Concluzie

În final, alegerea nu este aluminiu versus alte materiale. Este despre criterii: stabilitate, etanșare, montaj și design. Când toate sunt aliniate, ușa de exterior devine un element care se simte în fiecare zi, nu doar la prima impresie. Pentru o imagine completă asupra opțiunilor și comparații între modele, poți consulta: https://kulttur.ro/usi-exterior.

Recomandarea video

Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet
INCIDENT Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă
14:10
Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
IT&C Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
13:58
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
INEDIT Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
13:50
Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august

Cele mai noi

Trimite acest link pe