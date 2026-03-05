Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală

În data de 4 martie 2026, în timpul Operațiunii Epic Fury, forțele americane au lovit nava IRIS Shahid Sayyad Shirazi a Marinei Iraniene, o corvetă catamaran cu rachete din clasa Shahid Soleimani, care făcea parte din Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că peste douăzeci de nave ale regimului iranian au fost distruse sau scoase din uz de la începutul campaniei, adăugând nava de război din clasa Soleimani pe lista țintelor eliminate.

Acest atac, notează Army Recognition

Atacul are loc la mai puțin de trei săptămâni după ce Iranul a prezentat o nouă rachetă de apărare aeriană navală cu lansare verticală Sayyad-3G, în timpul unui exercițiu de mare anvergură.

În timpul exercițiului „Control inteligent al strâmtorii Hormuz” din februarie 2026, presa iraniană a arătat corveta efectuând ceea ce a fost prezentat ca fiind „prima lansare publică de la bordul unei nave a rachetei sol-aer Sayyad-3G de pe modulul său VLS frontal”.

Cele mai moderne platforme navale ale Teheranului sunt vulnerabile

Corveta catamaran a IRIS Shahid Sayyad Shirazi a luat foc în urma atacului american.

Inițial, a rămas pe linia de plutire, cu foc puternic și fum vizibile de-a lungul corpului navei și suprastructurii, indicând daune grave aduse sistemelor sale de luptă și echipamentelor de suprafață.

Într-un discurs din 4 martie, secretarul de război Pete Hegeseth a declarat că IRIS Shahid Sayyad Shirazi, cea mai nouă navă de război a Iranului, a fost scufundată, și a precizat că până și cele mai moderne platforme navale ale Teheranului sunt vulnerabile odată ce pleacă din apele lor de origine.

Corveta IRIS Shahid Sayyad Shirazi, proiectată pentru pentru război litoral de mare viteză

Corveta catamaran IRIS Shahid Sayyad Shirazi este una dintre puținele corvete de rachete din clasa Shahid Soleimani, catamarane compacte, cu un deplasament de aproximativ 600 de tone, proiectate pentru război litoral de mare viteză.

Construită cu o cocă de catamaran și o suprastructură unghiulară pentru a reduce semnătura radar, clasa dispune de un armament dens de rachete pe o platformă relativ mică, combinând rachete de croazieră antinavă montate pe punte cu un sistem de lansare verticală (VLS) pentru rachete navale sol-aer.

Centrul de informații de luptă al navei, integrat cu senzori moderni de căutare aeriană și de căutare la suprafață, este destinat să coordoneze navele de atac rapide, sistemele fără pilot și bateriile de coastă, transformând corveta într-un nod de comandă pentru grupurile de acțiune de suprafață IRGCN care operează în apele închise ale Golfului Persic și Golfului Oman.

„În doctrina navală iraniană, aceste nave sunt menite să extindă aria de amenințare antinavă și să ofere acoperire locală de apărare aeriană pentru roiuri de nave mai mici, complicând operațiunile grupurilor de atac ale portavioanelor americane în apropierea punctelor cheie de blocare”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: