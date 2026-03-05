Prima pagină » Știri politice » Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele

Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un sondaj pe canalul său de Messenger, care are peste 3.900 de membri, întrebând dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după aprobarea bugetului de stat. Rezultatul votului a arătat un sprijin majoritar pentru această variantă: 756 de persoane au răspuns „da”, în timp ce 88 au votat „nu”.

Blocaj în coaliție pe tema bugetului

Inițiativa vine în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare pe marginea proiectului de buget. Miercuri, după mai bine de trei ore de discuții între liderii politici, documentul a rămas la nivel de schiță, fără a fi adoptat.

Social-democrații susțin că premierul ar fi introdus în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate anterior de partenerii din coaliție. În opinia PSD, această abordare ar putea genera tensiuni politice și ar risca să blocheze adoptarea bugetului de stat.

Reprezentanții PSD reclamă mai multe puncte din proiectul propus de premier. Printre acestea se numără subfinanțarea programului de solidaritate, inițiativă susținută de social-democrați pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate.

De asemenea, partidul critică reducerea investițiilor destinate dezvoltării comunităților locale și ceea ce numește „confiscarea” la bugetul central a unei părți din sumele care ar reveni autorităților locale.

