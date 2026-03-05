Prima pagină » Video » Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face

Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face

Oana Zvobodă
05 mart. 2026, 14:30, Video

Costel Gîlca, avocat specializat în dreptul muncii, spune că Ministerul Justiției are nevoie de un nou arhitect care să regândească sistemul. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”.

Gîlcă este de părere că fundamental pentru justițiabil este ca judecătorul să fie cu adevărat specializat în ceea ce face.

„Acest eveniment ne-a relevat foarte multe dimensiuni ale viitorului pieței muncii, începând de la AI, de la recrutare, până la probleme care vizează arhitectura sistemului juridic în România. Pledoaria mea a fost pentru existența unui nou arhitect în cadrul Ministerului Justiției, care să regândească tot sistemul de justiție, având în vedere noile provocări.

În primul rând, provocarea legată de AI, a doua provocare legată de ultraspecializarea domeniilor și în al treilea rând legată de această utilizare din ce în ce mai mai intensă de către justițiabili a inteligenței artificiale pentru a introduce cereri de chemare în judecată, ceea ce va genera fără îndoială, un număr din ce în ce mai mare de acțiuni, de dosare aflate pe rolul instanței de judecată. Iar de aici, evident, o muncă în plus pentru judecător și așa foarte puțini.

Pledoaria mea în cadrul acestui forum este acea că salariul judecătorului este unul important, însă fundamental pentru justițiabil este ca judecătorul acela să fie cu adevărat specializat în ceea ce face. Nu să punem un judecător doar pentru că îl îmbrăcăm în robă, el nefiind specializat, spre exemplu, în cazul meu, în relații de muncă, venind după cinci ani de civil și penal. Nu poți să-l pui să judece la nivel de performanță, pentru că sistemul de justiție, ca orice alt sistem, trebuie să aibă un nivel de înaltă performanță”, a precizat avocatul Costel Gîlcă.

Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” a adus în prim-plan modul în care provocările legislative, oportunitățile tehnologice și nevoia de experiențe remarcabile pentru angajați se întâlnesc și se completează.

