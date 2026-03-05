Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă

Un moment de intimitate s-a transformat rapid într-o postare virală pe TikTok. Un tânăr, care se afla în propria baie și făcea duș, a auzit zgomote puternice care veneau de deasupra. La câteva momente, tavanul a început să cedeze, și bucăți din el au căzut în chiuvetă.
Lucrările de renovare făcute de vecinii de deasupra au provocat acest incident. Șocat de ceea ce se întâmpla, tânărul a scos telefonul și a dat play la filmare chiar în timp ce tavanul începuse să pice. Imaginile publicate pe internet au stârnit imediat interesul internauților.
După ce videoclipul a devenit viral, mulți utilizatori din secțiunea de comentarii l-au îndemnat pe autor să ia măsuri legale împotriva vecinilor de la etaj. Unii i-au sugerat să depună o plângere pentru pagubele suferite, în timp ce alții au mers și mai departe, spunând că ar trebui să îi acționeze în instanță. Discuțiile s-au aprins rapid, iar numeroși internauți au considerat că situația este suficient de gravă pentru a ajunge la tribunal.
Ulterior, tânărul a revenit cu un alt videoclip în care a explicat ce s-a întâmplat după incident. „Mi-am pus hanoracul pe mine, m-am încălțat și m-am dus la ei. Mi-au spus să stau liniștit, că se rezolvă. Am venit cu oamenii aici, în baie, au văzut ce s-a întâmplat. Au făcut curățenie și nu e nevoie să ne reclamăm sau să ne dăm în judecată. Nu o să se ajungă acolo, pentru că sunt oameni de treabă și îmi repară totul pe gratis.”
