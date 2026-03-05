Prima pagină » Actualitate » Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă

Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă

05 mart. 2026, 14:10
Un tânăr a rămas fără tavan în baie, chiar în timp ce făcea duș. Vecinii au ajuns cu bormașina la el în casă

Un moment de intimitate s-a transformat rapid într-o postare virală pe TikTok. Un tânăr, care se afla în propria baie și făcea duș, a auzit zgomote puternice care veneau de deasupra. La câteva momente, tavanul  a început să cedeze, și bucăți din el au căzut în chiuvetă.

Lucrările de renovare făcute de vecinii de deasupra au provocat acest incident. Șocat de ceea ce se întâmpla, tânărul a scos telefonul și a dat play la filmare chiar în timp ce tavanul începuse să pice. Imaginile publicate pe internet au stârnit imediat interesul internauților.

Vecinii au ajuns cu bormașina la un bărbat în casă

După ce videoclipul a devenit viral, mulți utilizatori din secțiunea de comentarii l-au îndemnat pe autor să ia măsuri legale împotriva vecinilor de la etaj. Unii i-au sugerat să depună o plângere pentru pagubele suferite, în timp ce alții au mers și mai departe, spunând că ar trebui să îi acționeze în instanță. Discuțiile s-au aprins rapid, iar numeroși internauți au considerat că situația este suficient de gravă pentru a ajunge la tribunal.

Ulterior, tânărul a revenit cu un alt videoclip în care a explicat ce s-a întâmplat după incident. „Mi-am pus hanoracul pe mine, m-am încălțat și m-am dus la ei. Mi-au spus să stau liniștit, că se rezolvă. Am venit cu oamenii aici, în baie, au văzut ce s-a întâmplat. Au făcut curățenie și nu e nevoie să ne reclamăm sau să ne dăm în judecată. Nu o să se ajungă acolo, pentru că sunt oameni de treabă și îmi repară totul pe gratis.”

