05 mart. 2026, 14:01, Economic
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul

Cursul valutar a rămas stabil joi, în ciuda turbulențelor de pe piețele financiare internaționale pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar oficial, iar cifrele arată că leul a pierdut teren în raport cu francul elvețian. 

În raport cu francul elvețian, leul a pierdut aproape doi bani, astfel că un franc a ajuns să fie cotat la 5,6250 lei. De asemenea, leul a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3883 lei și a câștigat teren în raport cu moneda europeană, cotată la 5,0937 lei. Banca Națională continuă să fie atentă la stabilitatea monedei naționale și intervine pe piață în cazul în care este necesară menținerea cursului.

Pe de altă parte, indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populație înainte de luna mai 2019, dar și pentru creditele companiilor în lei, a fost cotat joi la 5,89%, în scădere cu 0,84% față de nivelul înregistrat miercuri, 4 martie.

