Prima pagină » Actualitate » Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre

Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre

05 mart. 2026, 13:58, Actualitate
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
Adio, WiFi în locuințe! / foto ilustrativ

Internetul cuantic este tehnologia care ar putea înlocui routerele WiFi clasice. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă, scrie Mediafax, care prezintă ultimele inovații în domeniul IT&C la care lucrează cercetătorii.

Routerul WiFi va fi înlocuit de Internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice.

Cum funcționează Internetul cuantic

Acesta folosește suprapunerea și întrepătrunderea particulelor pentru a transmite informații eficient și extrem de sigur. Depășește limitele Internetului actual atât ca viteză, cât și ca protecție împotriva atacurilor cibernetice, conform El Economista.

Routerele cuantice pot intercepta orice tentativă de intruziune în conexiune. Tehnologia are potențialul de a elimina majoritatea metodelor actuale de spionaj online. Astfel, securitatea conexiunii devine incomparabil mai mare față de WiFi-ul clasic.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard dezvoltă un model promițător. Companii private precum QuEra Computing și Amazon Web Services au propriile proiecte. Niciun model nu este încă pregătit pentru uz comercial, tehnologia fiind în fazele incipiente.

Routerele cuantice sunt compatibile cu infrastructura de fibră optică existentă. Când vor fi gata, instalarea în locuințe ar putea necesita o investiție minimă. Deocamdată, momentul lansării comerciale rămâne necunoscut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

STS respinge informațiile referitoare la nereguli privind sistemele IT&C utilizate la alegeri

Controversele și teoriile conspirației din spatele lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ce înseamnă „Marea resetare” propusă de controversatul om de afaceri

Bun venit într-o lume post-umană: vastul anonimat al centrelor de date în care omul este produsul, iar robotul este adevăratul consumator

Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!
13:30
Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!
EXTERNE Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
13:19
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
CONTROVERSĂ După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
13:04
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
ENERGIE Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru
12:23
Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru
TURISM O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia
12:22
O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia
REACȚIE CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia: „Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”
12:14
CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia: „Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
INEDIT Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
13:50
Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
ECONOMIE Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
13:36
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
EXCLUSIV VIDEO Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”
13:25
Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe