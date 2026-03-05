Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre

Internetul cuantic este tehnologia care ar putea înlocui routerele WiFi clasice. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă, scrie Mediafax, care prezintă ultimele inovații în domeniul IT&C la care lucrează cercetătorii.

Routerul WiFi va fi înlocuit de Internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice.

Cum funcționează Internetul cuantic

Acesta folosește suprapunerea și întrepătrunderea particulelor pentru a transmite informații eficient și extrem de sigur. Depășește limitele Internetului actual atât ca viteză, cât și ca protecție împotriva atacurilor cibernetice, conform El Economista.

Routerele cuantice pot intercepta orice tentativă de intruziune în conexiune. Tehnologia are potențialul de a elimina majoritatea metodelor actuale de spionaj online. Astfel, securitatea conexiunii devine incomparabil mai mare față de WiFi-ul clasic.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard dezvoltă un model promițător. Companii private precum QuEra Computing și Amazon Web Services au propriile proiecte. Niciun model nu este încă pregătit pentru uz comercial, tehnologia fiind în fazele incipiente.

Routerele cuantice sunt compatibile cu infrastructura de fibră optică existentă. Când vor fi gata, instalarea în locuințe ar putea necesita o investiție minimă. Deocamdată, momentul lansării comerciale rămâne necunoscut.

