Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a făcut o analiză necruțătoare a politicilor economice ale Guvernului, culminând cu întârzierea nepermis de mare a adoptării bugetului pe anul 2026, pe fondul unui scandal de proporții în coaliție pe această temă.

Fostul ministru social-democrat a lansat un semnal de alarmă în studioul Gândul, avertizând că dacă se mai întârzie mult cu bugetul pe acest an, România riscă să piardă fonduri mari din PNRR. Eugen Teodorovici a explicat cum funcționează mecanismul banilor europeni dacă se întârzie planificarea utilizării acestora, exemplificând cu o autostradă.

”S-ar putea să ne trezim cu foarte multe modificări de substanță”

”În august, eu vă dau scris că banii europeni din granturi, nu mai vorbesc de împrumuturi. Ei asta nu înțeleg, o autostradă dacă este începută pe PNRR și rămân 10% din ea în august 2026, nefinalizați, acel proiect cade tot. Nu cad doar 10% din cei rămași necheltuiți. Asta înseamnă că ție îți dă înapoi inclusiv din bugetul anului trecut. Ți-i dă înapoi și ți-i revizuiește, vizavi de venituri, vizavi de foarte multe. Deci s-ar putea să ne trezim cu foarte multe modificări de substanță”, a observat invitatul.

În aceeași intervenție, fostul ministru de Finanțe a remarcat ironic că cearta veninoasă din coaliție pe tema bugetului pe 2026 nu face decât să agraveze lucrurile, iar efectele pot fi dramatice pentru bugetul țării.

”De-asta spun, lipsa bugetului… sunt 4 partide, ce te împiedică? Atâta timp cât ei stau împreună, sunt același partid, îmi pare rău”.

