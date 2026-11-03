(P) Educația financiară, piesa lipsă din planurile de viitor ale românilor

Românii își fac planuri pentru cumpărarea unei locuințe, educația copiilor sau perioada pensionării, însă pregătirea financiară necesară pentru atingerea acestor obiective primește adesea mai puțină atenție. Economisirea este importantă, dar contează și ce faci cu banii acumulați, cum îi protejezi de inflație și ce posibilități ai să îi pui la lucru pe termen lung. Educația financiară te ajută să înțelegi aceste lucruri și să iei decizii care susțin planurile pe care ți le-ai făcut pentru următorii ani.

De ce economisirea nu este suficientă pentru toate obiectivele financiare

Banii păstrați într-un cont de economii pot fi utili pentru cheltuieli neprevăzute sau pentru obiective apropiate, însă inflația le poate reduce puterea de cumpărare în timp. Dacă ai economisit 50.000 de lei, iar prețurile cresc cu 5% într-un an, aceeași sumă va putea cumpăra mai puține bunuri și servicii decât înainte. Dobânda încasată poate compensa o parte din această pierdere, în funcție de nivelul acesteia și de taxele aplicabile.

Pentru obiectivele pe termen lung, merită să înțelegi și ce presupun diferitele tipuri de investitii financiare, cum funcționează piețele de capital și ce riscuri sunt asociate fiecărui instrument. Cunoștințele acumulate te ajută să stabilești ce parte din economii poate fi investită și ce sumă ar trebui păstrată pentru nevoile apropiate.

Planurile financiare au nevoie de reguli

Să economisești lunar 500 sau 1.000 de lei este un început, însă obiectivul pentru care strângi banii influențează și modul în care îi administrezi. Dacă vrei să folosești capitalul peste trei ani, ai alte constrângeri decât în cazul economiilor destinate pensionării peste 25 de ani. Perioada disponibilă, riscul acceptat și posibilitatea de a avea nevoie de bani mai devreme trebuie luate în calcul.

Atunci când începi să investești la bursă, aceste detalii ar trebui să se regăsească și într-un plan de tranzactionare. Regulile privind selecția investițiilor, alocarea capitalului și condițiile în care cumperi sau vinzi te ajută să păstrezi legătura dintre deciziile din piață și obiectivele financiare pe care le urmărești.

Cât te costă să amâni investițiile pentru mai târziu?

Timpul are un rol important în acumularea capitalului, mai ales atunci când câștigurile obținute sunt reinvestite. Să presupunem că investești lunar 500 de lei și obții un randament mediu ipotetic de 6% pe an. După 20 de ani, suma acumulată ar ajunge la aproximativ 231.000 de lei, dintre care 120.000 de lei reprezintă contribuțiile tale.

Dacă începi cu zece ani mai târziu și păstrezi aceeași contribuție lunară, suma acumulată după zece ani ar fi de aproximativ 82.000 de lei. Calculele sunt ilustrative, presupun capitalizare lunară și nu includ taxe sau comisioane, iar randamentele reale pot varia și pot fi negative, dar exemplul arată cât de mult poate conta perioada de acumulare atunci când îți construiești planurile financiare.

Datoriile și cheltuielile influențează cât poți investi

Înainte să stabilești suma pe care o direcționezi către investiții, contează ce obligații financiare ai deja. Ratele, creditele de consum, cheltuielile recurente și eventualele datorii cu dobânzi ridicate pot limita capitalul disponibil și capacitatea de a suporta perioade în care investițiile scad.

De exemplu, dacă plătești o dobândă anuală de 20% pentru o datorie, reducerea acesteia poate avea prioritate față de asumarea unor riscuri suplimentare la bursă. Educația financiară te ajută să compari costurile și să stabilești o ordine a obiectivelor, astfel încât investițiile să fie susținute de o situație financiară pe care o poți gestiona.

Planurile pentru următorii cinci, zece sau 20 de ani devin mai ușor de organizat atunci când înțelegi relația dintre venituri, economii, datorii și investiții. Cunoștințele financiare te ajută să estimezi mai bine resursele necesare, să îți stabilești prioritățile și să adaptezi deciziile atunci când apar schimbări în viața personală sau profesională.

Poți începe cu lucrurile care au cel mai mare impact asupra situației tale actuale și să aprofundezi treptat subiectele care te interesează. Important este ca educația financiară să aibă un loc în planurile tale, alături de obiectivele pentru care muncești și economisești.