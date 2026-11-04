(P) „Ia-i norocul lui Vlad” – descoperă noua campanie promoțională de la Vlad Cazino!

Uneori, norocul apare atunci când te aștepți mai puțin, iar alteori vine cu o invitație specială! Vlad Cazino aduce în prim-plan o nouă promoție, construită în jurul unei idei simple și captivante: dă-ți întâlnire cu norocul lui Vlad!

Campania propune o experiență de divertisment în care surprizele, emoția și spiritul competitiv se întâlnesc într-un decor plin de energie. Dacă ești curios să descoperi ce presupune această inițiativă și cum poți participa în condiții responsabile, merită să afli mai multe despre aventura pregătită de Vlad Cazino (L1260657W001792 ONJN, 18+).

Marele premiu constă într-un weekend de lux la castelul lui Vlad, alături de zece prieteni. Experiența include transport, cazare, mese și activități speciale, având o valoare minimă de 150.000 RON.

Intră în universul promoțional „Ia-i norocul lui Vlad”

Campania „Ia-i norocul lui Vlad” transformă interacțiunea cu platforma într-o aventură plină de provocări și oportunități de a descoperi premii. Desfășurată în perioada 23 octombrie – 31 decembrie 2026, promoția se întinde pe parcursul a zece săptămâni și pune la dispoziția participanților un fond impresionant de recompense, evaluat la peste 120.000 EUR. De pe lista premiilor nu lipsesc:

lingouri de aur de 5 și 10 grame

telefoane iPhone 18 Pro

console PlayStation 5 Slim

televizoare Samsung QLED

căști wireless Bose QuietComfort

ceasuri Tissot Seastar 2000

Conceptul este construit în jurul personajului Vlad și al camerei sale unde te așteaptă diferite surprize. Ai ocazia să explorezi colecțiile amfitrionului Vlad Cazino, să descoperi elemente ascunse și să participi la activități care îți pot aduce intrări suplimentare la extragerile organizate în cadrul campaniei.

De la bonusuri și rotiri gratuite până la vouchere și premii fizice, oferta promoțională este concepută pentru a aduce varietate experienței tale. Pentru a intra în campanie, trebuie să ai un cont eligibil, să accesezi pagina dedicată și să activezi participarea, după ce consulți regulamentul oficial.

Cum poți acumula șanse în campania lui Vlad?

Unul dintre elementele centrale ale promoției este mecanismul prin care poți acumula șanse la cele 10 extrageri săptămânale și la marea extragere finală. Ai la dispoziție mai multe modalități de participare, fiecare având propriile reguli și condiții.

Prima provocare te invită să explorezi camera lui Vlad în căutarea unui jeton ascuns. Acesta își schimbă zilnic poziția, așa că merită să fii atent la detaliile decorului. Găsirea jetonului îți aduce o intrare gratuită la extragerea săptămânală și una la cea finală. Poți descoperi maximum un jeton pe zi și șapte într-o săptămână.

O altă componentă a acestui concurs Vlad Casino este reprezentată de depunerile eligibile efectuate prin pagina promoției. În funcție de valoarea acestora, poți acumula până la 20 de intrări suplimentare.

Premii instant și recompense speciale – surprize la tot pasul pe Vlad Cazino

Diversitatea premiilor reprezintă unul dintre punctele de atracție ale campaniei. Prin intermediul Roții lui Vlad sunt disponibile peste 10.000 de premii instant, ceea ce adaugă un plus de varietate experienței promoționale.

Printre recompensele pe care le poți descoperi se numără bonusuri în bani, rotiri gratuite, vouchere evoMAG și articole personalizate Vlad Cazino. De asemenea, campania include premii speciale, precum jackpoturi în valoare de 250 RON și 1.000 RON.

Surprizele continuă și în cadrul extragerilor săptămânale. După cum menționam mai sus, lista premiilor cuprinde telefoane iPhone 18 Pro, console PlayStation 5 Slim, televizoare Samsung, căști Bose, ceasuri Tissot, biciclete electrice și trotinete. Sunt puse la bătaie și lingouri de aur de 5 și 10 grame, precum și echipamente audio.

Pentru cei care apreciază experiențele deosebite, campania include un city break pentru patru persoane și o deplasare la un meci de fotbal în Europa, tot pentru patru persoane.

Marea extragere – surpriza specială de la finalul campaniei

Marele premiu – weekend de lux la castelul lui Vlad, alături de zece prieteni – va fi acordat la finalul campaniei. După cum menționam mai sus, experiența include transport, cazare, mese și activități speciale, în valoare de minim 150.000 RON.

Pentru extragerea finală contează șansele acumulate pe parcursul întregii campanii. Mai mult, regulamentul prevede posibilitatea obținerii unor șanse suplimentare pentru participanții care îndeplinesc anumite condiții de activitate în mai multe săptămâni.

Astfel, participarea constantă, în limitele regulamentului, poate contribui la creșterea numărului de șanse disponibile. Marea extragere este programată pentru 5 ianuarie 2027, când va fi desemnat câștigătorul experienței la castel.

„Ia-i norocul lui Vlad” aduce împreună provocări interactive, premii instant și extrageri speciale, într-o campanie cu numeroase surprize. Vrei adrenalină și suspans pe final de an? Camera lui Vlad este locul de pornire într-o aventură digitală într-un mediu sigur și responsabil, pe parcursul căreia surprizele se țin lanț.