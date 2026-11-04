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Bolojan își justifică politica de austeritate: „Când amâni deciziile dificile, există riscul să nu le mai poți lua deloc”

Bolojan își justifică politica de austeritate:
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Ilie Bolojan susține că România are nevoie de decizii ferme, chiar dacă acestea sunt nepopulare și provoacă nemulțumiri.

Într-un mesaj publicat după participarea la evenimentul Zilele Biz, fostul premier a vorbit despre responsabilitatea celor aflați la conducere, reformarea instituțiilor publice și consecințele anilor în care statul a cheltuit mai mult decât și-a permis.

”Ieri, la deschiderea Zilelor Biz, în dialog cu Marta Ușurelu, am vorbit despre leadership, responsabilitate și despre ce înseamnă să iei decizii atunci când nu ai toate datele și când ești sub presiune. În antreprenoriat, ca și în administrația publică, nu ai niciodată toate informațiile atunci când trebuie să iei o decizie. Important este să ai datele de bază, să te raportezi la experiența altora, să înțelegi posibilitățile reale și, mai ales, să ai curajul să acționezi. Apoi să urmărești ca deciziile să fie duse până la capăt.

Una dintre lecțiile importante pe care le-am învățat este că primele 100 de zile contează foarte mult. Atunci când amâni deciziile dificile, există riscul să nu le mai poți lua deloc. Angajamentele trebuie respectate, iar lucrurile care trebuie schimbate nu pot fi lăsate la nesfârșit pentru mai târziu. Dacă vrei să faci ceva, vei deranja pe cineva. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, nu vei face mare lucru și, la final, îi vei deranja pe toți”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan: ”România a ajuns într-o situație dificilă după ani în care a cheltuit mai mult decât și-a putut permite”

Ilie Bolojan a vorbit și despre situația economică a României, pe care o pune pe seama cheltuielilor publice excesive din ultimii ani.

”Am vorbit și despre responsabilitatea de a lua decizii care nu sunt întotdeauna populare. România a ajuns într-o situație dificilă după ani în care a cheltuit mai mult decât și-a putut permite. În astfel de momente, responsabilitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Ca să ne fie mai bine, avem nevoie de instituții care să fie în serviciul oamenilor, nu de instituții care să funcționeze ca niște feude. Avem nevoie de reguli clare, de personal dimensionat corect, de digitalizare făcută coerent și de oameni profesioniști, care duc proiectele la capăt.

România are resurse importante și oameni competitivi. Oamenii schimbă o țară, dar guvernarea trebuie să creeze contextul în care munca, seriozitatea și performanța sunt încurajate. Nu există o baghetă magică pentru prosperitate. Există seriozitate, schimbări făcute zi de zi, echipe bune și proiecte duse la capăt. România se schimbă din fiecare localitate, prin companii și prin oamenii care își fac datoria acolo unde lucrează. Mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta deschis despre aceste teme”, a mai spus Ilie Bolojan.

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