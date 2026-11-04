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„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei

„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei
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„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 4 noiembrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție.

Andi Amironoaiei îi va avea alături în platou pe Lucian Goge și Cristian Șoaita.

Principalul subiect al ediției va fi victoria obținută de Rapid în fața celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, în etapa a 14-a din Superliga. Giuleștenii au deschis scorul prin Constantin Grameni, în minutul 61, iar Alexandru Dobre a stabilit rezultatul final în prelungiri, din penalty.

Cum s-a prezentat Rapid în fața ultimei clasate, ce concluzii pot fi trase după acest succes și care sunt perspectivele echipei în lupta pentru primele locuri din clasament sunt câteva dintre temele care vor fi dezbătute în emisiunea de astăzi.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

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