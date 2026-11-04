Chris Pappas, democratul proaspăt ales, devine primul senator gay declarat din istoria Americii

Democratul Chris Pappas l-a învins pe republicanul John E. Sununu în alegerile pentru Senatul Statelor Unite din New Hampshire, devenind primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea și care a fost ales în camera superioară a Congresului american.

Associated Press a anunțat victoria lui Pappas marți, 3 noiembrie, după ce Sununu și-a recunoscut înfrângerea. Rezultatul menține mandatul de senator în mâinile Partidului Democrat și reprezintă un moment istoric pentru comunitatea LGBTQ+.

Pappas, în vârstă de 46 de ani, o va înlocui pe senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a decis să nu mai candideze după ce a reprezentat statul New Hampshire în Senat din 2009. Din 2019, Pappas a reprezentat primul district electoral al statului New Hampshire în Camera Reprezentanților.

Victoria sa are și o semnificație istorică. Deși mai mulți politicieni care și-au declarat public apartenența la comunitatea LGBTQ+ au ocupat funcții în Congres, Pappas va fi primul bărbat homosexual declarat care ajunge în Senat.

În 2012, democrata Tammy Baldwin, din Wisconsin, devenea prima femeie lesbiană declarată aleasă în Senatul american.

Trump, în centrul campaniei electorale

Campania din New Hampshire s-a concentrat în mare măsură asupra politicilor administrației Donald Trump. Pappas și-a prezentat candidatura drept o modalitate de a limita influența președintelui republican asupra Congresului, într-un stat în care Trump se confruntă cu un nivel ridicat de nemulțumire.

Democratul a criticat războiul împotriva Iranului și reducerile cheltuielilor pentru Medicaid, programul american de asigurări medicale destinat în principal persoanelor cu venituri reduse, notează Mediafax.