Regizorul italian Tinto Brass a murit la 93 de ani. Este cunoscut pentru „Caligula”, unul din cele mai controversate filme din istorie

Regizorul italian Tinto Brass a murit miercuri dimineață, la Roma, în jurul orei locale 10:30, anunță ilmessaggero.it. Este cunoscut pentru unul din cele mai controversate filme din istoria cinematografiei, „Caligula” (1979).

Soția acestuia, Caterina Varzi și copiii, Bonifacio și Beatrice Brass, au făcut anunțul trist pentru ANSA.

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Familia va organiza o înmormântare discretă.

Cariera lui Tinto Brass

Tinto Brass s-a născut la 26 martie 1933 și a fost unul dintre cei mai controversați regizori din istoria cinematografiei italiene.

După debutul său în cinematografia avant-garde, a rămas fidel genului erotic, transformând dorința și transgresiunea într-o semnătură personală.

După ce a absolvit Dreptul, Tinto Brass s-a îndreptat spre o carieră în lumea filmului. A dobândit experiență la Cinémathèque Française din Paris și a debutat cu filmul „Chi lavora è perduto (Who Works Is Lost)” în 1963, oscilând la început între subiecte legate de avant-garde, experimentare și provocări politice.

În anii 1970, Tinto Brass s-a dedicat în mare parte genului încărcat cu erotism al cinematografiei.

Printre cele mai cunoscute filme ale sale sunt „Caligula”, „Salon Kitty”, „The Key”, „Miranda”, „Paprika” și „Così fan tutte”. Filmele sale au sfidat deseori cenzura și au divizat criticii și audiența.

De asemenea, regizorul a lansat stele ale cinema-ului precum Stefania Sandrelli și Serena Grandi, dar și Debora Caprioglio și Claudia Koll.

Artistul a fost prieten cu alți doi regizori uriași, Federico Fellini și Michelangelo Antonioni. Stilul regizoral al lui Tinto Brass va rămâne drept unul liber, fără ipocrizie.

Presa italiană apreciază că regizorul a lăsat o amprentă de neprețuit asupra istoriei cinematografiei moderne.

Sursa foto: Profimedia