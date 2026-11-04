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Rusia reacționează după eșecul republicanilor în alegerile din SUA. Ce spune Kremlinul despre viitorul negocierilor de pace

Olga Borșcevschi
Rusia reacționează după eșecul republicanilor în alegerile din SUA. Ce spune Kremlinul despre viitorul negocierilor de pace
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Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție după victoria democraților în alegerile din SUA, declarând că  relația dintre Congres și Trump, după alegeri, este o problemă internă a Statelor Unite. „Kremlinul speră că Statele Unite își vor continua eferturile de pace pentru soluționarea conflictului ruso-ucrainean”, a subliniat Peskov.

„Kremlinul speră că Statele Unite își vor continua eferturile de pace pentru soluționarea conflictului ruso-ucrainean”. Declarația a fost făcută de secretarul de presă al președinției ruse, Dmitri Peskov, într-o discuție cu jurnalistul Aleksandr Iunașev.

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Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

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„Președintele [n.red. Donald] Trump rămâne în funcție și sperăm sincer că își va continua eforturile de a aduce pacea. Există deja progrese în această direcție, iar o nouă rundă de discuții trilaterale va avea loc foarte curând. De asemenea, există eforturi umanitare de succes, menite să promoveze pacea, conduse de Melania Trump. Sperăm că toate acestea vor continua”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă noua componență a Congresului ar putea împiedica eforturile lui Trump, reprezentantul Kremlinului a răspuns: „Aceasta este o problemă internă a Americii”.

Dmitri Peskov | Foto – Mediafax

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA au consemnat o înfrângere majoră pentru republicanii lui Donald Trump. Chiar dacă rezultatele nu sunt finale, democrații au obținut victorii importante, inclusiv în state câștigate de președintele american în 2024.

De asemenea, democrații au reușit să preia mandate deținute anterior de republicani în ambele camere ale Congresului. Victoria democraților este uriașă deoarece ei obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.

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