Prima pagină » Actualitate » Au apărut ofertele pentru porcul de Crăciun. Românii au început rezervările

Au apărut ofertele pentru porcul de Crăciun. Românii au început rezervările

Elena Ailuţoaei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai sunt aproape două luni până la Crăciun, dar ofertele pentru porcul de sărbători au apărut deja pe internet, iar unii români au început să facă rezervări direct la producători. Prețurile diferă în funcție de proveniență și de modul de creștere: de la aproximativ 5 lei pe kilogram în fermele mari, până la 15 lei la crescătorii mai mici. Pentru cei care nu își permit un porc întreg, unii producători oferă și posibilitatea de a cumpăra jumătăți sau sferturi.

La fermele mai mici, prețul estimat pentru porcul de Crăciun este de aproximativ 15-16 lei pe kilogram. Unii crescători au început deja să țină liste cu persoanele interesate și primesc avansuri. În plus, clienții pot solicita sacrificarea și tranșarea animalului, pentru a lua carnea gata porționată.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Alin Simion, fermier Cârcea: „Vin, îl văd, lasă un avans și noi avem o listă și când se apropie Crăciunul cu câteva zile. Noi avem și o ofertă, dacă vor putem să-l tăiem aici la noi, să-l tranșăm, să-l ia omul direct la pungi să nu mai stea acasă să facă mizerie. Cum se face la porc, trebuie spălat, trebuie pârlit. Cât costă anul acesta porcul pentru masa de Crăciun? Cam 15-16 lei. Sperăm să rămână așa, sperăm. Internetul este plin acum cu porci aduși. N-ați văzut că și acum două zile am prins mașini cu porci aduși din Ungaria fără acte. Internetul plin cu 10 lei- 11 lei ”.

Reprezentanții crescătorilor de suine din România spun că anul acesta sunt efective mai mari de suine în țară, iar un prim efect este o scădere a prețului comparative cu anul trecut, dar nu exclude ca în apropierea sărbătorilor de iarnă prețurile să mai crească cu câțiva lei.

Românii își fac deja calculele pentru masa de sărbători, în funcție de buget, astfel încât, indiferent de cantitatea cumpărată, să nu le lipsească de pe masă preparatele tradiționale de Crăciun.

În România, conform datelor de la Asociația Producătorilor de Carne de Porc, sunt efective de 3,5-3,6 milioane de porci din fermele comerciale iar din import provine cel puțin echivalentul același număr de animale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ S-a deschis circulația pe Loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord. Ministrul Transporturilor a făcut anunțul
15:38
S-a deschis circulația pe Loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord. Ministrul Transporturilor a făcut anunțul
FLASH NEWS Chris Pappas, democratul proaspăt ales, devine primul senator gay declarat din istoria Americii
15:05
Chris Pappas, democratul proaspăt ales, devine primul senator gay declarat din istoria Americii
DECES Regizorul italian Tinto Brass a murit la 93 de ani. Este cunoscut pentru „Caligula”, unul din cele mai controversate filme din istorie
14:55
Regizorul italian Tinto Brass a murit la 93 de ani. Este cunoscut pentru „Caligula”, unul din cele mai controversate filme din istorie
ALEGERI ÎN SUA Rusia reacționează după eșecul republicanilor în alegerile din SUA. Ce spune Kremlinul despre viitorul negocierilor de pace
14:53
Rusia reacționează după eșecul republicanilor în alegerile din SUA. Ce spune Kremlinul despre viitorul negocierilor de pace
REACȚIE Bolojan își justifică politica de austeritate: „Când amâni deciziile dificile, există riscul să nu le mai poți lua deloc”
14:40
Bolojan își justifică politica de austeritate: „Când amâni deciziile dificile, există riscul să nu le mai poți lua deloc”
MEDIA Denise Rifai revine pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. Ce va face în noul format TV
14:26
Denise Rifai revine pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. Ce va face în noul format TV
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„Moartea politică a lui Trump, mult EXAGERATĂ”. AUR ia apărarea lui Trump după victoria democraților
Click
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”
Digi24
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
Cancan.ro
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Celule sanguine de dinozaur au fost detectate într-o fosilă veche de 115 milioane de ani
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
EMISIUNI „EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei
15:06
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei
SCANDAL Ciprian Ciucu e nemulțumit de jurnaliștii care au îndrăznit să critice traficul infernal din București și să publice imagini cu șantierele abandonate. Se vaită că e victima „redacțiilor din Pipera”. Gândul e una dintre acele redacții care au îndrăznit să critice măsurile primarului
14:16
Ciprian Ciucu e nemulțumit de jurnaliștii care au îndrăznit să critice traficul infernal din București și să publice imagini cu șantierele abandonate. Se vaită că e victima „redacțiilor din Pipera”. Gândul e una dintre acele redacții care au îndrăznit să critice măsurile primarului
SĂNĂTATE Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt
14:10
Ce efect au alimentele ultraprocesate asupra creierului: Cum sunt afectați copiii, de fapt
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
14:02
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
REACȚIE Dan Tanasă, reacție după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”
13:52
Dan Tanasă, reacție după ce deputații au respins schimbarea numelui stațiunii Balvanyos în Bălvăniș: „Să nu ne uităm nici la politrucii de la USR, nici la cozile de topor de la UDMR, să ne uităm la Academia Română”
FLASH NEWS Mugur Isărescu, avertisment privind viitorul societăților la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”
13:52
Mugur Isărescu, avertisment privind viitorul societăților la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe