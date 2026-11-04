Au apărut ofertele pentru porcul de Crăciun. Românii au început rezervările

Mai sunt aproape două luni până la Crăciun, dar ofertele pentru porcul de sărbători au apărut deja pe internet, iar unii români au început să facă rezervări direct la producători. Prețurile diferă în funcție de proveniență și de modul de creștere: de la aproximativ 5 lei pe kilogram în fermele mari, până la 15 lei la crescătorii mai mici. Pentru cei care nu își permit un porc întreg, unii producători oferă și posibilitatea de a cumpăra jumătăți sau sferturi.

La fermele mai mici, prețul estimat pentru porcul de Crăciun este de aproximativ 15-16 lei pe kilogram. Unii crescători au început deja să țină liste cu persoanele interesate și primesc avansuri. În plus, clienții pot solicita sacrificarea și tranșarea animalului, pentru a lua carnea gata porționată.

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Alin Simion, fermier Cârcea: „Vin, îl văd, lasă un avans și noi avem o listă și când se apropie Crăciunul cu câteva zile. Noi avem și o ofertă, dacă vor putem să-l tăiem aici la noi, să-l tranșăm, să-l ia omul direct la pungi să nu mai stea acasă să facă mizerie. Cum se face la porc, trebuie spălat, trebuie pârlit. Cât costă anul acesta porcul pentru masa de Crăciun? Cam 15-16 lei. Sperăm să rămână așa, sperăm. Internetul este plin acum cu porci aduși. N-ați văzut că și acum două zile am prins mașini cu porci aduși din Ungaria fără acte. Internetul plin cu 10 lei- 11 lei ”.

Reprezentanții crescătorilor de suine din România spun că anul acesta sunt efective mai mari de suine în țară, iar un prim efect este o scădere a prețului comparative cu anul trecut, dar nu exclude ca în apropierea sărbătorilor de iarnă prețurile să mai crească cu câțiva lei.

Românii își fac deja calculele pentru masa de sărbători, în funcție de buget, astfel încât, indiferent de cantitatea cumpărată, să nu le lipsească de pe masă preparatele tradiționale de Crăciun.

În România, conform datelor de la Asociația Producătorilor de Carne de Porc, sunt efective de 3,5-3,6 milioane de porci din fermele comerciale iar din import provine cel puțin echivalentul același număr de animale.