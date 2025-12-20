Prima pagină » Diverse » (P) În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a alocat 250.000 de lei pentru finanţarea proiectelor destinate persoanelor cu hemofilie

(P) În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a alocat 250.000 de lei pentru finanţarea proiectelor destinate persoanelor cu hemofilie

Ioana Zafira
20 dec. 2025
(P) În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a alocat 250.000 de lei pentru finanţarea proiectelor destinate persoanelor cu hemofilie

În 2025, Consiliul Judeţean Ilfov a sprijinit pacienţii de hemofilie, iar fondurile alocate au fost puse în slujba Proiectului „Ilfov pentru picături de speranţă”.

Cei 250.000 de lei  au fost alocaţi şi pentru informarea publicului, cât şi pentru finanţarea tratamentelor celor cu boli rare de coagulare.

Atelierele de informare și conștientizare au avut loc în localitățile ilfovene  Măgurele, Ciolpani, Jilava, Vidra, Mogoșoaia și Berceni  și au dus mesajul de susținere către copii, tineri, familii. Scopul – susținerea pacienților de hemofilie.

Finalul proiectului a fost marcat de concertul de colinde „Colind și lumină pentru Hemofilie”.

„Fiecare prezență a contat în 2025 și a arătat cât de puternică poate fi o comunitate atunci când rămâne implicată și solidară”, spune preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

