Ioana Zafira
13 dec. 2025, 09:37, Diverse
(P) Consiliul Judeţean Ilfov a sprijinit comunităţile vulnerabile cu 1,7 milioane de lei din bugetul local

Consiliul Judeţean Ilfov derulează un proiect în colaborare cu Asociația Română de Hemofilie. Astfel, sute de copii, tineri şi părinți au construit ateliere pentru sprijinirea bolnavilor de hemofilie în Ilfov, pentru a le fi alături, spun cei de la CJ Ilfov. 

Asociația Română de Hemofilie și Consiliul Județean Ilfov au format o echipă care merge în comunităţile vizaate ca să explice tuturor ce este hemofilia și cum pot fi protejaţi cei care suferă de această boală.

,,Am alocat 1,7 milioane de lei, în 2025, pentru ONG-urile care sprijină bolnavii de hemofilie, tinerii predispuși la obezitate, pentru ONG-urile care sprijină copiii în activități sportive și de nutriție, pentru pacienții cu boli genetice și trombofilie.

Până acum, am ajuns în Berceni, Ciolpani, Mogoșoaia, Vidra. Urmează Jilava și Măgurele.

Fiecare întâlnire, fiecare acțiune ne confirmă că inițiativa noastră merită continuată în comunitate”, spune şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma.

