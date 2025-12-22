(P) În 2025, mii de copii au mers la teatru, gratis, graţie Consiliului Judeţean Ilfov

În 2025, mii de copii din localitățile ilfovene au ajuns la Teatrul „Ion Creangă”, printr-o iniţiativă a Direcției de Comunicare și Mass-Media a Consiliului Județean Ilfov.

Anul acesta, mii de copii din Ilfov au fost parte din povestea instituţiei de cultură, din Bucureşti, gratuit.

„Se deschide ușa locului unde poveștile rulează pe scenă – copiii din Glina pășesc în lumea magică a Teatrului Ion Creangă din București.

Începe piesa ‹Supereroii revin›.

Spectacolul redă aventurile eroilor care pornesc într-o călătorie plină de peripeții pentru a salva lumea poveștilor de Stăpânul Internetului, cel care încearcă să atragă copiii doar în jocurile virtuale.

Elevii din Ilfov sunt cuceriți – personajele îndrăgite, decorul de sărbătoare, totul este…cum au visat. Pentru unii, este prima incursiune în lumea teatrului”, povestesc cei de la CJ Ilfov.