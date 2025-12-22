Prima pagină » Diverse » (P) În 2025, mii de copii au mers la teatru, gratis, graţie Consiliului Judeţean Ilfov

Ioana Zafira
22 dec. 2025, 09:00, Diverse
(P) În 2025, mii de copii au mers la teatru, gratis, graţie Consiliului Judeţean Ilfov

În 2025, mii de copii din localitățile ilfovene au ajuns la Teatrul „Ion Creangă”, printr-o iniţiativă a Direcției de Comunicare și Mass-Media a Consiliului Județean Ilfov. 

Anul acesta, mii de copii din Ilfov au fost parte din povestea instituţiei de cultură, din Bucureşti, gratuit.

„Se deschide ușa locului unde poveștile rulează pe scenă – copiii din Glina pășesc în lumea magică a Teatrului Ion Creangă din București.

Începe piesa ‹Supereroii revin›.

Spectacolul redă aventurile eroilor care pornesc într-o călătorie plină de peripeții pentru a salva lumea poveștilor de Stăpânul Internetului, cel care încearcă să atragă copiii doar în jocurile virtuale.

Elevii din Ilfov sunt cuceriți – personajele îndrăgite, decorul de sărbătoare, totul este…cum au visat. Pentru unii, este prima incursiune în lumea teatrului”, povestesc cei de la CJ Ilfov.

