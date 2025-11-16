Prima pagină » Diverse » (P) Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că magistrala de metrou se extinde cu 2 noi staţii

(P) Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că magistrala de metrou se extinde cu 2 noi staţii

Ioana Zafira
16 nov. 2025, 09:00, Diverse

Hubert Thuma a anunţat că va fi prelungit traseul metroului, în Ilfov, cu încă 2 km. Reţeaua de transport subteran se va extinde cu alte 2 noi staţii, spune preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov. 

Hubert Thuma a mai spus că este asigurată sursa de finanţare pentru acest proiect. De asemenea, se lucrează la un masterplan prin care să fie extins transportul subteran până la Buftea şi Corbeanca. Sunt căutate soluţii şi surse de finanţare.

„Vrem extinderea liniei de metrou până la Buftea. Deocamdată, este asigurată sursa de finanţare pentru alte două noi staţii de metrou care fac legătura dintre Magistrala M4-Gara de Nord- Străuleşti cu Calea Ferată M700” , spune Hubert Thuma.

