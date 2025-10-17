(P) Închiriezi pentru prima dată? Iată cum să eviți greșelile care te pot costa timp și bani

Piața chiriilor din România s-a schimbat radical în ultimii ani. Prețurile au crescut, concurența este mai mare, iar timpul pentru a lua o decizie a devenit tot mai scurt. Pentru mulți tineri, fie că se mută pentru facultate, fie pentru un nou loc de muncă, prima experiență de închiriere poate fi una plină de capcane. De aceea, e important să știi ce greșeli să eviți și cum să alegi o chirie direct de la proprietar, fără comisioane inutile și fără stres.

1. Nu semna niciodată fără contract

Cea mai frecventă greșeală pe care o fac chiriașii la început este să accepte o înțelegere verbală.De multe ori, proprietarii evită semnarea unui contract pentru a scăpa de obligațiile fiscale, dar pentru chiriaș, asta înseamnă zero protecție.

Fără un contract clar:

Nu poți dovedi că locuința îți aparține legal pe perioada stabilită.

Proprietarul poate crește chiria sau te poate evacua oricând.

Nu poți beneficia de deduceri fiscale sau ajutoare pentru chirie.

Un contract scris îți oferă siguranță juridică și claritate asupra tuturor obligațiilor, de la plata utilităților până la durata șederii.

2. Nu verifică identitatea proprietarului

Un alt pas pe care mulți îl omit este verificarea reală a proprietarului.Pe piață există numeroase cazuri de subînchirieri ilegale sau anunțuri postate de persoane care nu dețin apartamentul respectiv.

Verifică întotdeauna:

Actul de proprietate – solicită o copie sau vizualizarea documentului.

Buletinul proprietarului – pentru a confirma identitatea.

Contractul de închiriere – semnat între tine și proprietar, nu un intermediar.

Dacă în proces apare un „agent” sau o persoană care cere comision fără să fie parte în contract, e un semn clar de alarmă.

3. Evită comisioanele ascunse

Agențiile imobiliare solicită adesea comisioane de 50% sau chiar 100% din valoarea unei luni de chirie.Pentru o chirie de 600 de euro, poți plăti ușor 300-600 de euro doar pentru intermediere, fără garanții suplimentare.

Tot mai mulți chiriași aleg astăzi platforme digitale care permit închirierea directă de la proprietar, fără comisioane și fără intermediari.Acolo, totul se întâmplă transparent: vezi anunțurile reale, comunici direct cu proprietarul și semnezi digital contractul, în siguranță.

Dacă vrei o experiență sigură, transparentă și complet gratuită, optează pentru o chirie direct de la proprietar – fără costuri ascunse și fără stres.

4. Nu verifica doar prețul, ci și condițiile

Un apartament „ieftin” poate deveni rapid o sursă de pierderi.Chiriașii începători se concentrează adesea doar pe preț, ignorând detaliile importante:

Cine plătește întreținerea și reparațiile?

Sunt contorizările separate?

Există clauze ascunse privind garanția?

Citește cu atenție fiecare paragraf al contractului.Orice clauză vagă (de exemplu „garanția se restituie doar dacă proprietarul consideră că nu există pagube”) poate fi interpretată în defavoarea ta.

5. Fii atent la poze și descriere

Un alt semn că ceva nu e în regulă: fotografii prea frumoase pentru prețul afișat.Multe anunțuri online sunt false, iar imaginile provin din alte locuințe.Caută platforme care verifică automat autenticitatea conturilor și anunțurilor și care interzic postările dublate de agenții.

Când este posibil, solicită o vizionare video înainte de a te deplasa.Dacă proprietarul refuză să arate locuința sau insistă pe o plată în avans, e momentul să cauți altă opțiune.

6. Negociază corect și notează totul în scris

Negocierea este o etapă firească.Dacă observi defecte minore sau dacă semnezi un contract pe termen lung, poți solicita o reducere a chiriei sau a garanției.

Important este să:

comunici civilizat și argumentat,

obții confirmarea în scris a oricărei modificări.

Plata în numerar fără chitanță nu oferă nicio siguranță. Insistă pe transfer bancar sau chitanță oficială, semn că totul este legal și transparent.

7. Închiriază doar prin platforme sigure

În ultimii ani, apariția platformelor imobiliare moderne a schimbat complet piața.Acestea oferă verificarea automată a profilurilor, mesagerie internă, contracte digitale și filtre avansate pentru a evita anunțurile false.

Pe platformele de închirieri și vânzări directe , fără agenți și fără comisioane, fiecare utilizator se înregistrează cu un profil verificat, iar discuțiile se poartă doar în interiorul platformelor, protejând datele personale.

Rezultatul? Mai puține „țepe”, mai multă transparență și o chirie sigură, direct de la proprietar.

Concluzie: chiria corectă începe cu transparența

Piața chiriilor se maturizează, iar chiriașii devin tot mai atenți la drepturile și la siguranța lor.Evitarea greșelilor elementare precum lipsa contractului, comisioanele inutile, neglijarea detaliilor, poate face diferența între o experiență plăcută și una costisitoare.

Alege platforme care promovează închirierea fără agenți, oferă protecție datelor și permit comunicare directă între chiriaș și proprietar.Într-o piață unde încrederea este cheia, transparența devine cel mai valoros atu.