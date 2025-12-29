Prima pagină » Actualitate » „De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China

29 dec. 2025, 14:58, Actualitate
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China

O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Ea reușește să trăiască cu doar 28 de lei pe zi, informație care a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România, preia Adevărul.

Tânăra și-a început ziua mergând la facultate cu bicicleta, fără a cheltui nimic suplimentar, beneficiind de un abonament lunar.

„Cât cheltui într-o zi normală ca student în China. Vă arăt ce am mâncat astăzi și la final facem un calcul”, a început tânăra videoclipul.

Prima dată a luat un latte cu cocos, pentru care a plătit echivalentul a doar 6,15 lei.

„Mi-am cumpărat un latte cu cocos, care a costat echivalentul a 6,15 lei”, a povestit ea în clip.

La prânz, tânăra a mâncat în campusul universitar, alegând o clătită cu pui și sosuri, care a costat 6,76 lei. A mai cumpărat o sticlă de apă pentru 1,17 lei.

„Am mâncat o clătită cu multe chestii în ea – pui, sosuri, de toate – pentru care am plătit 6,76 lei. Am luat și o sticlă de apă, 1,17 lei”, a explicat studenta, arătând și bonul fiscal.

După cursuri, a făcut o mică pauză cu o cola de 600 ml, pentru care a plătit 2,46 lei. Seara, în cantina universitară, a luat un pui japonez pentru 11,68 lei.

La finalul zilei, totalul cheltuielilor pentru mâncare și băuturi a fost de doar 28,21 lei.

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”, a comentat ea, surprinsă de prețuri.

Reacțiile românilor nu au întârziat să apară, mulți comparând direct cu costurile din țară:

„28 de lei toată ziua?! Păi, în țară, dacă îți iei o apă și două foietaje cu brânză, s-au dus 50 de lei.”, a  scris un internaut. 

„Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti, minimum 80-85 de lei”, a adăugat altcineva.

„În România, cu 28 de lei maxim ajungeai până la facultate!”, a comentat alt internaut.

„Cu 28 de lei îmi iau trei ștrudele de la Lidl și o sticlă de apă.”, a spus altă persoană.

„Gata mă mut în China. La noi, totul este scump. Până și aerul pe care îl respirăm”, a mai spus alt internaut.

Recomandarea autorului: Studenții plătesc doar 10 lei pentru un prânz complet la Universitatea Ovidius Constanța. Ce conține meniul

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
14:51
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
14:41
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
TRANSPORT Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos
14:31
Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos
ACTUALITATE În atenția șoferilor români. Țara europeană în care depășirea vitezei legale cu peste 50km/h este înfrațiune
14:25
În atenția șoferilor români. Țara europeană în care depășirea vitezei legale cu peste 50km/h este înfrațiune
BREAKING NEWS Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”  
14:12
Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”  
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
DESCOPERĂ.ro, site-ul pasionaților de Știință și Tehnologie din România!

Cele mai noi