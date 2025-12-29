Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis, printr-un comunicat de presă, că barajul Paltinu funcționează din nou în parametri normali, după intervențiile tehnice realizate în ultimele săptămâni. Instituția precizează că nivelul actual al acumulării este suficient pentru alimentarea județului Prahova, însă avertizează că lucrările trebuie să continue, fiind inevitabilă o intervenție majoră în perioada următoare.

În comunicat, ANAR arată că duminică, 28 decembrie, au fost efectuate noi intervenții tehnice la baraj, în cadrul procesului de stabilizare a sistemului de alimentare cu apă.

Potrivit instituției, „au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiții strict controlate”, iar „în jurul orei 10.00 a fost pus în funcțiune al doilea grup hidro, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, concomitent cu închiderea prizei de suprafață”.

ANAR mai precizează că evacuarea controlată a apei către lacul de acumulare Voila a fost realizată doar după ce turbiditatea a scăzut sub pragul admis: „Evacuarea controlată către lacul de acumulare Voila a fost inițiată numai după scăderea turbidității sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ 2–3 ore, fiind menținut un debit constant de 4–4,5 mc/s până la refacerea rezervei din barajul Voila”.

Întregul proces s-a desfășurat pe o durată de maximum 10–12 ore, „sub monitorizare permanentă, fără impact asupra alimentării cu apă a populației”.

Nivelul apei este suficient, dar lucrările nu se opresc

Conform datelor prezentate în comunicat, la ora 6.00, coeficientul de umplere al acumulării Paltinu era de 53,94%, echivalentul unui volum de 27,781 milioane de metri cubi. „Acest volum este suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu și lung”, menționează ANAR, subliniind că, la o lună de la debutul crizei apei în Prahova, sistemul se află într-o stare de normalitate operațională.

Totuși, instituția avertizează că această etapă nu reprezintă finalul intervențiilor. „Lucrările la barajul Paltinu trebuie să continue, iar atenția se concentrează asupra măsurilor de prevenție: creșterea capacităților de stocare, realizarea de rezervoare și bazine suplimentare, forarea de puțuri și remedieri ale infrastructurii existente”, se mai arată în comunicat.

Pe termen mediu, ANAR afirmă că „este inevitabilă o intervenție majoră la barajul Paltinu”, care va include repunerea în funcțiune a echipamentelor de golire de fund și alte proceduri necesare pentru exploatarea sigură și sustenabilă a acumulării. Instituția precizează că soluționarea crizei recente a fost una strict administrativă și tehnică, gestionată de specialiști la nivel județean.