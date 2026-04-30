(P) Infrastructură 5: Lucrări de reparații finalizate pe străzile Prundului și Dobrun din Sectorul 5

Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unor lucrări de reparații locale pe străzile Prundului și Dobrun, intervenții solicitate de locuitorii din zonă.

Potrivit administrației locale, lucrările au vizat îmbunătățirea stării carosabilului, contribuind la creșterea siguranței și confortului pentru participanții la trafic și pietoni.

„Recent, am finalizat lucrările de reparații locale în două zone importante: Prundului și Dobrun, intervenții necesare, așteptate de cetățeni, care contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de trai și la creșterea gradului de siguranță și confort.

Fiecare lucrare dusă la bun sfârșit înseamnă un pas înainte pentru dezvoltarea locală și pentru respectul pe care îl datorăm oamenilor din sectorul nostru”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

Foto: Facebook / Infrastructură Sector 5

