(P) Infrastructură 5 anunță lucrări de intervenție în zona Calea 13 Septembrie

Societatea Infrastructură Sector 5 anunță desfășurarea unor lucrări de intervenție în zona Calea 13 Septembrie, pe străzile Șerbota și Băltărețului, precum și în apropierea Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti.

Potrivit administrației locale, echipele sunt deja pe teren și intervin pentru identificarea și remedierea problemelor semnalate de cetățeni.

Intervențiile vizează atât refacerea și întreținerea infrastructurii rutiere, cât și eliminarea situațiilor care pot afecta siguranța participanților la trafic.

„Lucrările vor continua până la soluționarea completă a aspectelor semnalate, iar echipele noastre monitorizează constant evoluția intervențiilor pentru a asigura rezultate durabile”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ: