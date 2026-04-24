Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Lucrări finalizate pe trei străzi din Sectorul 5

Galerie Foto 8

Societatea Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea lucrărilor de modernizare pe străzile Piatra Șoimului, Omătului și Gardeniei.

Potrivit administrației locale, intervențiile au vizat îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea gradului de confort pentru locuitorii din zonă, prin optimizarea condițiilor de circulație.

Infrastructură 5 precizează că echipele sunt prezente zilnic pe teren și continuă lucrările în mai multe zone din sector, cu obiectivul de a aduce infrastructura urbană la standarde cât mai ridicate.

„Am finalizat lucrările pe străzile Piatra Șoimului, Omătului și Gardeniei!

Suntem zilnic pe teren și ne concentrăm pe îmbunătățirea infrastructurii și pe crearea unor condiții mai bune pentru locuitorii din aceste zone, astfel încât circulația și confortul urban să fie la standarde cât mai bune”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Sursa: Facebook / Infrastructură 5 

