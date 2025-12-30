Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Lucrări finalizate în zona Intrării Ghimeș

30 dec. 2025, 09:00, Diverse
Echiepele Infrastructură Sector 5 au finalizat lucrările de reparații locale din zona Intrării Ghimeș. Intervenții au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și pietonale, precum și îmbunătățirea aspectului general al zonei.

„Am finalizat lucrările de reparații locale executate în zona Intrării Ghimeș, intervenții care au avut ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea gradului de siguranță rutieră și pietonală, precum și îmbunătățirea aspectului general al zonei”, au transmis reprezentanții Infrastructură 5 pe Facebook.

