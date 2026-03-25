(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații pe mai multe străzi din Sectorul 5

Sectorul 5 continuă într-un ritm susținut lucrările de intervenție și reparații la nivelul infrastructurii locale, în cadrul unui program constant de îmbunătățire a condițiilor de circulație rutieră și pietonală.

În această perioadă, au fost finalizate lucrările de intervenție pe străzile Botorca, Erou Ion Oaie și Lerești, unde echipele Infrastructură S5 S.A. au acționat pentru remedierea degradărilor existente și readucerea carosabilului la un standard corespunzător de utilizare.

Aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare și întreținere a infrastructurii rutiere din Sectorul 5, program care are ca obiectiv răspunsul concret la nevoile comunității și îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru locuitori.

Prin lucrările realizate, administrația locală urmărește eliminarea disconfortului generat de degradările existente, precum și crearea unui spațiu urban mai sigur, mai funcțional și mai bine organizat, în beneficiul tuturor celor care tranzitează aceste zone.

Indiferent dacă este vorba despre reparații locale, intervenții punctuale sau lucrări de mai mare amploare, toate aceste acțiuni au un obiectiv comun: construirea unui sector mai bine administrat și mai bine pregătit pentru nevoile cotidiene ale cetățenilor.

Sursa foto: Facebook / Infrastructură 5

