(P) Pas înainte pentru „Parcul Șinei”: O nouă etapă, votată în Consiliul Local S5

„Parcul Șinei”, proiectul care vizează amenajarea unui parc liniar între stațiile Cotroceni și Progresul, mai face un pas. Studiul de fezabilitate a fost votat în Consiliul Local Sector 5, la ședința din 26 februarie.

Investiția presupune amenajarea de spații verzi plantate (gazon, arbori, arbuști decorativi), amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.), execuția de alei pietonale, montarea de covor de tartan, iluminat stradal eficient energetic și instalarea unui sistem automat de irigații.

Lucrările vizează mai multe terenuri aflate pe raza unității administrativ-teritorială a Sectorului 5.

Locațiile vizate de investiție sunt următoarele:

Str. Cristea Ionescu nr. 18 NC 248169;

Str. Şinei NC 246568;

Str. Ionescu Cristea Tronson 2 NC 245522;

Str. Ionescu Cristea Tronson 1 NC 245520;

Interval CF Gara C.F.R Progresul, Trupul 20 NC 234178;

Interval CF Gara C.F.R Cotroceni – C.F.R. Progresul, Trup 21 NC 232503.

