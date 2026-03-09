Nicușor Dan anunță că a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. ”Capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a anunțat că a purtat o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul căreia a abordat ”prioritățile României și temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles”.

Potrivit mesajului transmis de șeful statului, acesta i-a transmis președintelui Costa că România îți dorește o Piață Unică ”complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative”.

”Am avut astăzi o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, în cadrul căreia am abordat prioritățile României și temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles.

Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative”

De asemenea, Nicoșor Dan a menționat că pentru țara noastră, capitolul energie este unul esențial, mai ales acum, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. ”Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene si romanesti”.